Mbilli no quiere segunda pelea contra Lester Martínez

La esperada segunda parte del duelo entre Léster Martínez y Christian M’billi no verá la luz... al menos por ahora. El boxeador petenero confirmó que la revancha, que había generado gran expectativa entre los aficionados, ha quedado descartada debido a la negativa del pugilista franco-camerunés de volver a enfrentarlo. Con este anuncio, Martínez puso fin a semanas de especulación sobre un combate que muchos consideraban necesario para cerrar el capítulo deportivo entre ambos.
Meses atrás, Martínez y M’billi protagonizaron un enfrentamiento cargado de intensidad, lo que llevó al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, a sugerir una segunda pelea. El dirigente incluso la calificó como «una de las peleas del año», anticipando que el organismo ordenaría una revancha. Sin embargo, pese a lo dicho el 17 de septiembre de 2025, el guatemalteco reveló en su cuenta de Instagram que el plan no se concretará porque su rival no aceptó el reto.
¿Qué dijo Lester Martínez?
Martínez fue directo en su mensaje: «No habrá revancha con M’billi. Se habló mucho del tema, pero finalmente no se concretó. Él no quiso la pelea, así que toca seguir adelante». El guatemalteco añadió que, aunque los aficionados ansiaban el segundo capítulo, su contrincante parece tener otros objetivos en mente, entre ellos un posible enfrentamiento con Jaime Munguía. Pese a la decepción que esto pueda generar entre los seguidores, el mensaje de Martínez fue sereno y respetuoso.
Con el panorama aclarado, el boxeador petenero ya piensa en lo que viene para su carrera. Adelantó que su próxima presentación podría realizarse a inicios del próximo año, posiblemente en marzo de 2026, y expresó su deseo de que el combate se lleve a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, una ciudad con una numerosa comunidad guatemalteca que siempre lo ha apoyado. Mientras tanto, el capítulo con M’billi queda en pausa, y Martínez continúa firme en su camino hacia nuevos desafíos.