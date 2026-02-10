Feria Internacional del Libro USAC: Todo lo que Debes Saber

Como parte de las actividades conmemorativas por los 350 años de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se anunció la realización de la Feria Internacional del Libro USAC 2026, un evento que busca resaltar el legado histórico, el impacto académico y el compromiso de la institución con la educación superior del país.
Esta actividad reunirá a editoriales, escritores, estudiantes y amantes de la lectura en un mismo espacio, ofreciendo una amplia variedad de libros, documentos y material literario para todos los gustos.
La Feria Internacional del Libro USAC, conocida como FILUSAC, celebrará en 2026 su tercera edición, consolidándose como un punto de encuentro cultural que promueve la lectura y el pensamiento crítico. Durante el evento, los visitantes podrán adquirir nuevos libros, conocer autores nacionales e internacionales y participar en conversatorios, charlas y conferencias impartidas por profesionales del ámbito académico y literario.
FILUSAC: un espacio para el diálogo y la cultura
Además de la venta de libros, la feria contará con una agenda académica y cultural diseñada para estudiantes, docentes y público en general.
Los organizadores informaron que el programa de actividades se estará compartiendo a través de las redes sociales y la página oficial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que se recomienda a los interesados organizar su tiempo y asistir a las actividades que más llamen su atención.
Al tratarse de un evento al aire libre, los visitantes podrán recorrer los distintos stands con tranquilidad, interactuar con otros lectores y disfrutar de un ambiente pensado para el intercambio de ideas y experiencias. Se recomienda vestir ropa cómoda y llevar efectivo, ya que los puestos participantes manejarán precios variados según el tipo de libro y aceptarán únicamente pagos en efectivo.
Fechas, lugar y acceso a la feria
La Feria Internacional del Libro USAC 2026 se llevará a cabo del 11 al 14 de febrero en la Plaza de los Mártires, ubicada dentro del Campus Central de la USAC, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Con el objetivo de que más personas puedan asistir, la entrada será completamente gratuita, permitiendo que estudiantes y público en general disfruten del evento sin ningún costo.
Este tipo de iniciativas buscan fomentar el hábito de la lectura, promover la cultura y acercar a las nuevas generaciones a historias que han marcado al país y al mundo. La FILUSAC se convierte así en una oportunidad para salir de la rutina, disfrutar del campus universitario y encontrar ese libro que inspire, eduque o acompañe nuevos momentos de reflexión.
Los beneficios de la lectura
Leer no solo fortalece el conocimiento y el vocabulario, sino que también estimula la creatividad, mejora la concentración y ayuda a reducir el estrés. A través de los libros, las personas pueden viajar a otros mundos, comprender distintas realidades y desarrollar el pensamiento crítico, habilidades fundamentales tanto en la vida académica como personal.
La Feria Internacional del Libro USAC 2026 invita a todos los amantes de las letras a reconectarse con el placer de la lectura, compartir con otros lectores y vivir una experiencia cultural significativa en el marco de una celebración histórica para la educación guatemalteca.
