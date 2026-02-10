 Feria Internacional del Libro USAC: Todo lo que Debes Saber
Farándula

¿Eres apasionado de los libros? Conoce los detalles de la Feria Internacional del Libro USAC

¿Eres apasionado de los libros? La Universidad de San Carlos de Guatemala celebra sus 350 años con la Feria Internacional del Libro USAC 2026, un espacio para descubrir historias, autores y vivir la magia de la lectura al aire libre.

Compartir:
Feria del Libro USAC, USAC
Feria del Libro USAC / FOTO: USAC

Como parte de las actividades conmemorativas por los 350 años de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se anunció la realización de la Feria Internacional del Libro USAC 2026, un evento que busca resaltar el legado histórico, el impacto académico y el compromiso de la institución con la educación superior del país.

Esta actividad reunirá a editoriales, escritores, estudiantes y amantes de la lectura en un mismo espacio, ofreciendo una amplia variedad de libros, documentos y material literario para todos los gustos.

La Feria Internacional del Libro USAC, conocida como FILUSAC, celebrará en 2026 su tercera edición, consolidándose como un punto de encuentro cultural que promueve la lectura y el pensamiento crítico. Durante el evento, los visitantes podrán adquirir nuevos libros, conocer autores nacionales e internacionales y participar en conversatorios, charlas y conferencias impartidas por profesionales del ámbito académico y literario.

FILUSAC: un espacio para el diálogo y la cultura

Además de la venta de libros, la feria contará con una agenda académica y cultural diseñada para estudiantes, docentes y público en general.

Los organizadores informaron que el programa de actividades se estará compartiendo a través de las redes sociales y la página oficial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que se recomienda a los interesados organizar su tiempo y asistir a las actividades que más llamen su atención.

@emisorasunidas897

El mensaje detrás de la presentación de Bad Bunny estremeció a miles de personas. . . #BadBunny #SuperBowl #SuperBowlLX #HalfTimeShow

♬ sonido original - Emisoras Unidas

Al tratarse de un evento al aire libre, los visitantes podrán recorrer los distintos stands con tranquilidad, interactuar con otros lectores y disfrutar de un ambiente pensado para el intercambio de ideas y experiencias. Se recomienda vestir ropa cómoda y llevar efectivo, ya que los puestos participantes manejarán precios variados según el tipo de libro y aceptarán únicamente pagos en efectivo.

Fechas, lugar y acceso a la feria

La Feria Internacional del Libro USAC 2026 se llevará a cabo del 11 al 14 de febrero en la Plaza de los Mártires, ubicada dentro del Campus Central de la USAC, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Con el objetivo de que más personas puedan asistir, la entrada será completamente gratuita, permitiendo que estudiantes y público en general disfruten del evento sin ningún costo.

Este tipo de iniciativas buscan fomentar el hábito de la lectura, promover la cultura y acercar a las nuevas generaciones a historias que han marcado al país y al mundo. La FILUSAC se convierte así en una oportunidad para salir de la rutina, disfrutar del campus universitario y encontrar ese libro que inspire, eduque o acompañe nuevos momentos de reflexión.

Foto embed
Feria del libro USAC - Redes sociales

Los beneficios de la lectura

Leer no solo fortalece el conocimiento y el vocabulario, sino que también estimula la creatividad, mejora la concentración y ayuda a reducir el estrés. A través de los libros, las personas pueden viajar a otros mundos, comprender distintas realidades y desarrollar el pensamiento crítico, habilidades fundamentales tanto en la vida académica como personal.

La Feria Internacional del Libro USAC 2026 invita a todos los amantes de las letras a reconectarse con el placer de la lectura, compartir con otros lectores y vivir una experiencia cultural significativa en el marco de una celebración histórica para la educación guatemalteca.

Mira también:

@emisorasunidas897

El mensaje detrás de la presentación de Bad Bunny estremeció a miles de personas. . . #BadBunny #SuperBowl #SuperBowlLX #HalfTimeShow

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Organizaciones indígenas exigen la liberación de líderes encarceladost
Nacionales

Organizaciones indígenas exigen la liberación de líderes encarcelados

02:50 PM, Feb 10
El corte de pelo del aficionado del Manchester United deberá esperart
Deportes

El corte de pelo del aficionado del Manchester United deberá esperar

04:10 PM, Feb 10
¿Eres apasionado de los libros? Conoce los detalles de la Feria Internacional del Libro USACt
Farándula

¿Eres apasionado de los libros? Conoce los detalles de la Feria Internacional del Libro USAC

02:54 PM, Feb 10
Pastor que casó a la pareja en el Super Bowl revela más detalles de la bodat
Farándula

Pastor que casó a la pareja en el Super Bowl revela más detalles de la boda

03:33 PM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCNoticias de GuatemalaSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos