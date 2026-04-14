Capturan a presunto pandillero señalado de extorsión

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Josué Steven Alexander Rodas Rodríguez, de 18 años, alias "Violento", señalado como integrante de la pandilla Barrio 18. Fue ubicado en el marco de un operativo realizado en la 5ª avenida 2-16, apartamento A de la colonia Guajitos, zona 21 de la Ciudad de Guatemala.
La detención fue ejecutada por policías de la comisaría 14 tras recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de presuntos pandilleros que planificaban un ataque armado en el sector. En respuesta, las fuerzas de seguridad activaron protocolos de intervención y lograron ubicar al sospechoso.
De acuerdo con el reporte policial, al verificar la identidad del detenido en el sistema, se estableció que alias "Violento" contaba con tres órdenes de captura vigentes por los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y asesinato en grado de tentativa, las cuales fueron emitidas por distintos juzgados del país entre 2024 y 2025.
Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron un teléfono celular, el cual será sometido a análisis como parte de las investigaciones en curso.
Posible vínculo con ataque en el sector
Las autoridades no descartan la posible vinculación del detenido con un ataque armado ocurrido el pasado 9 de abril en la colonia Guajitos, donde un hombre de 23 años falleció y una niña de cuatro años resultó herida.
De acuerdo con la PNC, el caso continúa bajo investigación para determinar su participación en otros hechos delictivos atribuidos a estructuras criminales que operan en el sector.
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Guatemala mantiene estado de prevención para combatir el crimen
El presidente Bernardo Arévalo informó el pasado 6 de abril que mantendrá el estado de prevención en seis departamentos y lo establecerá en otro más para combatir el crimen organizado. El mandatario indicó en rueda de prensa que la decisión fue determinada en Consejo de Ministros, donde se firmó el decreto que declara la medida por 15 días más en seis departamentos que ya estaban en el régimen de emergencia, además de la implementación en Sacatepéquez.
Arévalo manifestó que su Gobierno continuará con esa línea estratégica de seguridad en Guatemala por considerar que incide en la reducción de los homicidios en el país. El estado de prevención ya estaba vigente en los departamentos de Guatemala (centro) , Escuintla (sur), Izabal (noreste), Petén (norte), San Marcos (suroeste) y Huehuetenango (oeste), por lo que se añadirá Sacatepéquez (centro).
El ministro de la Defensa, el general Henry Sáenz, aseguró durante la misma conferencia que estas medidas son "fundamentales para fortalecer la presencia del Gobierno en los espacios donde existían vacíos de seguridad" con la finalidad también de "debilitar al crimen organizado".