Municipal busca mantener liderato en el Apertura 2025

Con la atención en la actividad de Selección Nacional de Guatemala, que los días 10 y 14 de octubre jugará sus dos partidos eliminatorios ante Surinam y El Salvador, la Liga Nacional de Guatemala celebrará este fin de semana su fecha 13 del Torneo Apertura 2025, donde Municipal busca mantener la primera posición de la competición.
Sin seleccionados nacionales, la fecha 13 comenzará con tres partidos: Cobán Imperial-Guastatoya (15:00 horas), Comunicaciones-Mixco (17:00 horas) y Malacateco-Mictlán (19:00 horas).
Es una fecha especial para el "Crema", quien tendrá en el banquillo a Iván Franco Sopegno, luego de la salida del mexicano Roberto Hernández, quien deja a la institución "Alba" en una situación incómoda.
Mixco llegará al estadio Cementos Progreso con los ánimos elevados, ya que tiene al goleador del torneo, el argentino Nicolás Martínez, y los mixqueños llegan con opciones de arrebatarle el primer lugar a Municipal.
La jornada sabatina, tendrá la pelea de los equipos que vienen hasta atrás de la tabla, Guastatoya (lugar 12), Comunicaciones (10), Cobán Imperial (9) y Malacateco (8) lucharán por seguir ascendiendo posiciones y llegar a estar al final de la fecha 13 entre los ocho mejores clubes, quienes más adelante se aseguran participación en la liguilla.
Aurora-Municipal
Para el domingo, se juegan los restantes tres duelos: Aurora-Municipal (11:00 horas), Achuapa-Marquense (15:00 horas) y Antigua-Xelajú (18:00 horas).
Ese día, dos escenarios deportivos atraerán más la atención de los aficionados. Uno de ellos será el estadio Guillermo Slowing donde Aurora y Municipal darán nuevamente vida al clásico de antaño.
Los "Rojos", líderes del Apertura 2025, buscarán un triunfo para mantener la posición de privilegio del futbol nacional; en tanto, el "Tigre" busca acercarse más al primer lugar. Actualmente es cuarto con 19 puntos, Municipal lleva 26 unidades, pero con un partido pendiente de jugar.
El otro duelo, será el campeón Antigua ante el recién clasificado a semifinales de Copa Centroamericana 2025, el Xelajú. Los "Coloniales" no tendrán a sus seleccionados nacionales y los quetzaltecos vienen de conseguir un boleto a semifinales del torneo centroamericano y su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2026.