 Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 12
Deportes

Nicolás Martínez sigue aumentando su cuota goleadora

El delantero argentino busca su segundo título individual consecutivo de goleador y se enfoca en superar nuevamente los 10 goles.

Nicolás Martínez suma 8 goles con Deportivo Mixco
Nicolás Martínez suma 8 goles con Deportivo Mixco / FOTO: Mixco Oficial

El arranque de la segunda vuelta de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional ha tenido un gran beneficio para el delantero argentino Nicolás Martínez, del Deportivo Mixco, quien logró anotar el gol del triunfo ante Cobán Imperial, y le ha permitido llegar a ocho tantos en el actual campeonato y lidera a sabor y antojo la tabla de goleadores de la competición.

Si fue con la mano o con el estómago, ese es el debate que surge en redes sociales tras la anotación del sudamericano, quien sigue firme posicionado en la casilla de privilegio de los goleadores.

Y sucede que, durante el partido entre Mixco y Cobán Imperial del sábado pasado, el duelo llegó con empate a 0-0 al minuto 90. Mario Escobar agregó 7 minutos y en el tiempo de posición, los "Chicharroneros" encontraron la jugada de ensueño y con ello el gol de Nicolás Martínez al 90+6. A falta de 40 segundos para el final "Nicogol" hacía la anotación del triunfo.

Durante el gol, la gente cobanera pedía una mano del jugador, la cuan tanto las imágenes de televisión y fotografías mostraron que así fue: Un gol con la mano. Más adelante, durante una entrevista televisiva, Nicolás Martínez aseguraba que el gol lo había hecho con el estómago.

Independiente a la polémica ocurrida en el estadio Santo Domingo de Guzmán, Nicolás Martínez cerró ese partido con su octavo gol del campeonato y siguió aumentando su diferencia respecto a sus perseguidores en ese rubro.

VIDEO. Mixco logra polémica victoria ante Cobán Imperial

Un gol con la mano de Nicolás Martínez al 90+7 dio la victoria 1-0 a Mixco sobre Cobán. El árbitro Mario Escobar no sancionó la mano y el triunfo quedó envuelto en polémica.

Tabla de goleadores del Apertura 2025 a la fecha 12

NO. JUGADOR  CLUB GOLES
1 Nicolás Martínez (ARG) Mixco  8
2 Juan Apaolaza (ARG) Antigua  5
3 Carlos Martínez (GUA) Municipal 5
4 Darwin Lom (GUA) Comunicaciones  4
5 Pedro Báez (PAR) Xelajú 4

Nicolás Martínez se va acercando a la barrera de los 10 goles y con su ritmo seguramente superará los 10 tantos, algo que le ha costado a los goleadores nacionales e internacionales en los pasados campeonatos. 

De los últimos cinco goleadores de la Liga Nacional, la mayoría no superó la barrera de los 10 goles:

  • Apertura 2025: Nicolás Martínez con 8 goles con Mixco (en desarrollo)
  • Clausura 2025: Nicolás Martínez con 11 goles con Mixco 
  • Apertura 2024: Erick Lemus con 9 goles con Comunicaciones 
  • Clausura 2024: Diego Casas con 9 goles con Cobán Imperial 
  • Apertura 2023: José Martínez con 9 goles con Municipal 
  • Clausura 2023: Matías Rotondi con 14 goles con Municipal 

