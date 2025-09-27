 Mixco logra polémica victoria ante Cobán Imperial
VIDEO. Mixco logra polémica victoria ante Cobán Imperial

Un gol con la mano de Nicolás Martínez al 90+7 dio la victoria 1-0 a Mixco sobre Cobán. El árbitro Mario Escobar no sancionó la mano y el triunfo quedó envuelto en polémica.

Celebración de Mixco - Deportivo Mixco
Celebración de Mixco / FOTO: Deportivo Mixco

El Deportivo Mixco consiguió un triunfo cargado de polémica al derrotar 1-0 a Cobán Imperial en el cierre de la jornada del Torneo Apertura 2025. El único gol del encuentro llegó de manera dramática en el minuto 90+7, cuando parecía que ambos equipos se repartirían los puntos. Sin embargo, la jugada que definió el resultado dejó muchas dudas y fuertes reclamos por parte del equipo visitante.

El protagonista de la acción fue el delantero argentino Nicolás Martínez, quien desvió un centro dentro del área para enviar el balón al fondo de la portería. No obstante, las repeticiones televisivas mostraron con claridad que la anotación se produjo tras un contacto con la mano, situación que pasó desapercibida para el árbitro central Mario Escobar y su asistente número dos. La falta de sanción generó la indignación de los jugadores y cuerpo técnico de Cobán, que reclamaron airadamente la decisión arbitral.

Polémica arbitral el Mixco vs. Cobán

El desenlace del partido volvió a encender el debate sobre la calidad del arbitraje en el fútbol guatemalteco, ya que no es la primera vez que una acción controvertida define un resultado en las últimas jornadas. La frustración de Cobán se reflejó en las declaraciones posteriores, en las que insistieron en que el gol jamás debió ser validado. Pese a los reclamos, el marcador no se modificó y los tres puntos quedaron en manos de los "chicharroneros".

Con esta victoria, Mixco suma 23 unidades y se instala en la segunda posición de la tabla, solo por detrás de Municipal, que mantiene el liderato del torneo. Aunque el resultado es valioso para los dirigidos por el club mixqueño en lo deportivo, la sombra de la polémica arbitral ensucia lo que pudo ser un triunfo histórico y deja abierta la conversación sobre la necesidad de mejorar la justicia dentro del campo de juego.

Emisoras  Escúchanos