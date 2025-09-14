 Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 9
Nicolás Martínez saca ventaja en la lucha del goleador

El goleador argentino sigue contribuyendo con sus anotaciones a los triunfos del Deportivo Mixco, quien pelea por el liderato del campeonato.

Nicolás Martínez es el goleador del Apertura 2025 tras nueve fechas disputadas
Nicolás Martínez es el goleador del Apertura 2025 tras nueve fechas disputadas / FOTO: Mixco

La novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional trajo a Nicolás Martínez del Deportivo Mixco un aventón más en su lucha por ser el goleador de la competencia. Los "Chicharroneros" ganaron 1-0 a Marquense con gol del goleador argentino, quien ya suma 7 tantos y está liderando la tabla de los artilleros.

La novena fecha arrancó el viernes pasado con el duelo entre Mixco y Marquense en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Ahí, los mixqueños derrotaron a su rival 1-0 con un gol del argentino Nicolás Martínez al minuto 67.

Esa anotación de Martínez le ayudó a incrementar sus números a 7 goles dentro del campeonato mayor del futbol guatemalteco durante este Apertura 2025, y sacó ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.     

Apaolaza, sublíder de goleo 

El rival más cercano que tiene Nicolás Martínez es Juan Francisco Apaolaza, otro delantero argentino, que presta sus servicios al Antigua G. F. C. El sudamericano se acreditó un gol en el triunfo 0-3 del "Panza Verde" sobre Comunicaciones en condición de visitante. Los otros dos tantos los hizo el nacional Dewinder Bradley.

Con ese tanto, Apaolaza se desprendió del grupo que lleva 3 goles y pasó en solitario a ser sublíder de goleo con 4.

Con 3 goles aparecen 8 jugadores de diversos equipos que no quieren perder ningún milímetro más en esa lucha de ser el mejor artillero durante la fase regular del Apertura 2025. Jugadores de Cobán Imperial, Municipal, Antigua, Comunicaciones, Aurora y Xelajú están dentro de este selecto grupo.

Hasta el momento se han jugado 9 jornadas de las 22 programadas. Se llevan un total de 54 partidos disputados, donde se han marcado un total de 139 goles y 2 autogoles.

El mejor goleador nacional es Darwin Lom de Comunicaciones, quien está metido entre el grupo selecto de los que llevan 3 goles.

Tabla de goleadores del Apertura 2025

NO. JUGADOR  CLUB GOLES
1 Nicolás Martínez (ARG) Mixco  7
2 Juan Apaolaza (ARG) Antigua  4
3 John Kleber Oliveira (BRA) Achuapa 3
4 Uri Amaral (URU) Cobán Imperial  3
5 Eddie Hernández (HON) Municipal 3

