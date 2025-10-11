Resultado Antigua vs. Achuapa por el Apertura 2025, fecha 14

En el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el cuadro "Panza Verde" de Mauricio Tapia recibió como parte de la fecha 14 del Toreno Apertura 2025 de la Liga Nacional a Deportivo Achuapa de Martín García.
El partido pactado para las 19:00 horas, se debió jugar a las 19:15 horas debido a un atraso que tuvo la delegación visitante por situaciones relacionadas al tránsito vehicular y su desplazamiento al escenario deportivo antigüeño.
Ya a la hora de rodar el balón, el partido careció de grandes oportunidades de gol durante el primer tiempo. Prácticamente fue un partido soso, donde la noticia fue la salida por lesión del futbolista achuapaneco Vitor Alves Nery a los 18 minutos de juego. El lugar del brasileño lo ocupó el nacional Denilson Bol.
La primera parte tuvo tres amonestados, dos de ellos de Achuapa: Carlos Castrillo y Kevin Castillo. Por Antigua el amonestado fue Alexander Robinson.
Para la segunda parte, los clubes seguían buscando la fórmula para llegar al arco y abrir el marcador, pero el gol era el gran ausente en el estadio Pensativo llegando ya a los 70 minutos.
En la parte final, Kevin Macareño tomó el traje de héroe y se lo colocó para darle al "Panza Verde" el triunfo ante los achuapanecos. Macareño anotó a los 82 minutos y así le dio tres puntos valiosos a su club, que entre lesionados, seleccionados y suspendidos, no tuvo al menos 10 jugadores.
Con esta victoria, el equipo de Mauricio Tapia se mete de lleno nuevamente por el liderato del campeonato. Suma 26 puntos e iguala a Municipal que mañana juega ante Cobán Imperial y también empata al Mixco que el domingo es anfitrión de Malacateco.
La fecha 14
La décima cuarta fecha del Torneo Apertura 2025 tenía para este día tres partidos, pero solo se pudieron jugar dos: Mictlán-Xelajú y Antigua-Achuapa, ya que el Municipal-Cobán Imperial no pudo iniciar debido a la fuerte lluvia que afectó la gramilla del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
En el estadio La Asunción, Mictlán triunfó con una remontada ante Xelajú con goles de Daniel Santa (74) y César Chinchilla (83), que remontaron la anotación de Kevin Ruiz (10).
Para este domingo 12 de octubre, Municipal jugará ante Cobán Imperial a las 10:00 horas, Mixco ante Malacateco a las 14:00 horas, Guastatoya frente a Comunicaciones a las 16:00 horas y Marquense-Aurora a las 18:00 horas.