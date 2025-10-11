Partido de Municipal y Cobán Imperial se jugará el domingo

Una hora antes del partido que solventarían Municipal y Cobán Imperial en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, el cielo lucía celeste con algunas nubes, situación que hacía pensar que el duelo se jugaría bajo una temperatura agradable a partir de las 17:00 horas, hora pactada para el inicio del partido.
Pero en el transcurso de esa hora las condiciones climáticas cambiaron drásticamente y a pocos minutos de realizarse el encuentro una fuerte lluvia azotó el sector donde se encuentra ubicado el estadio El Trébol.
Fueron al menos 15 minutos de una lluvia fuerte, la cual acompañó a los equipos en su salida del camerino al terreno de juego y en los actos protocolarios del mismo.
Municipal-Cobán Imperial: Se demora 30 minutos el inicio del partido por la fuerte lluvia y por las condiciones del terreno de juego.
Partido suspendido
Cuando los equipos estaban ya formados para el inicio del duelo, el árbitro Cristopher Corado decidió hacer pruebas con el balón y el terreno de juego, ya que la gramilla presentaba varios puntos con acumulación de agua.
Las pruebas fueron claras y evidentes: El balón no rodaba al 100% y eso dificultaría el espectáculo, por lo que el árbitro del duelo decidió no dar inicio al partido, y tomó la decisión de dar un plazo inicial de 30 minutos para esperar que cesara la lluvia y que el drenaje hiciera su trabajo para poder tener una cancha en las mejores condiciones para el desarrollo de un partido profesional.
Durante esa espera también existe la posibilidad de que al término del plazo, si la condiciones no son las óptimas, entonces el partido no se jugaría este sábado. Debería aplazarse para este domingo.
Pasadas las 17:30 horas, el equipo arbitral salió al terreno de juego y realizó nuevamente las pruebas para saber si era posible iniciar el duelo, pero no fueposible.
Tanto árbitro como capitanes de equipos decidieron que el inicio del juego se suspendía y el partido se traslada para este domingo a las 10:00 horas.
Los aficionados que llegaron al compromiso, podrán ingresar mañana bajo el mismo mecanismo que lo hicieron hoy, es decir, con el código QR o boleto físico.
En el inicio de la fecha 14, el Atlético Mictlán derrotó a Xelajú 2-1. Kevin Ruiz (10) adelantó a los visitantes, pero luego se vino la remontada con goles de Daniel Santa (74) y César Chinchilla (83).
A las 19:00 horas, en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala también jugarán Antigua y Achuapa.