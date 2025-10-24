Juegos Centroamericanos: Guatemala domina en ecuestres y remo

Los binomios de Guatemala, arrasaron nuevamente con el podio, esta vez, durante el primer clasificatorio en la disciplina de salto ecuestre de los XII Juegos Centroamericanos.
El guatemalteco Álvaro Tejada, con su caballo Comedian Of Picobello obtuvo el mejor punteo y tiempo para adjudicarse la medalla de oro; Juan Diego Sáenz con Jasperlion, obtuvo la medalla de plata; y Lukene Arenas con Mestizo, se quedó con el bronce.
Las primeras diez posiciones, después del 1er. clasificatorio quedaron así:
- Álvaro Tejada - Comedian Of Picobello (Guatemala)
- Juan Diego Sáenz - Jasperlion (Guatemala)
- Lukene Arenas - Mestizo (Guatemala)
- Eduardo Castillo - Ginland (Guatemala)
- Leah Zimeri - Carobat (Guatemala)
- Diego Loria - Karlniek (Costa Rica)
- Lenir Perez - Ike (Honduras)
- Alejandra Ortiz - Karlotta (Panamá)
- Anniela Gonzalez - Gitania del Aubere (Costa Rica)
- Juan Manuel Bolaños - Double Jacaranda (El Salvador)
El Club Ecuestre El Pulté se tiñó de aficionados que presenciaron extraordinarias presentaciones de salto sobre obstáculos, los cuales fueron adornadas y creadas representando la cultura de Guatemala, país anfitrión.
Las competencias ecuestres, en la disciplina de salto, siguen en desarrolló mañana sábado 25 de octubre con la segunda. clasificación individual y la definición por equipos.
Guatemala campeón centroamericano del remo
La delegación guatemalteca de remo se coronó campeona en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Bajo la dirección técnica de Mario Ordóñez, el país anfitrión se colgó un total de 9 medallas de oro y 3 de plata luego de tres días de competencia en las aguas del emblemático Lago Petén Itzá.
Este viernes, día en el que cerraron los eventos de remo, El Salvador y Nicaragua también dieron un golpe sobre la mesa al colgarse el oro en las pruebas de dos sin timonel femenina y masculina, respectivamente.
Dora Escobar y Andrea Rivas se quedaron con el oro tras lograr un tiempo de 08:15.320 sobre las guatemaltecas Dulce y María Samayoa (plata), mientras que el podio lo cerraron las nicaragüenses Ashley González y María Álvarez.
En la rama masculina del dos sin timonel, Félix Damián y Walter González lograron el oro con un tiempo de 07:16.990 aventajaron a las parejas de Guatemala y El Salvador, plata y bronce respectivamente.
Luego, en la prueba de cuádruple scull mixto, Guatemala se colgó el oro tras una intensa competencia contra El Salvador. Francesco Alonzo, Leslie González, Nicolle González y Maynor López sumaron un tiempo de 07:02.800 para darle a su país el último metal dorado en disputa en los eventos de remo.
El Salvador fue plata y Honduras cerró el podio este día de competencia.
