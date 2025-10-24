 Guatemala supera los 100 oros en Juegos Centroamericanos
Deportes

Guatemala supera los 100 oros en Juegos Centroamericanos

La delegación guatemalteca ahora trabaja por alcanzar el objetivo de las 300 medallas en la competición que finaliza la otra semana.

Compartir:
Guatemala alcanza los 100 metales de oro en Juegos Centroamericanos 2025
Guatemala alcanza los 100 metales de oro en Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: COG

La delegación de Guatemala que participa en los XII Juegos Centroamericanos 2025, que terminan la otra semana, encarará este viernes de competencias con la motivación de haber sumado ayer su presea 100 de oro.

Cerrando el séptimo día de competencias, la delegación de Guatemala alcanzó y superó los 100 metales y un total de 233 metales para seguir firme en el primer lugar del medallero general, posición que le dará al final el título general de campeones de estas justas deportivas.  

Los guatemaltecos amanecen este viernes 24 de octubre con un total de 233 medallas, divididas así: 104 de oro, 74 de plata y 56 de bronce.

Por su parte, delegaciones como Costa Rica y El Salvador, segundo y tercero del medallero general, han superaron el primer centenar de metales. Los costarricenses suman 129 y los salvadoreños 119, siendo 10 medallas la diferencia entre sí, pero relacionada al oro, son 38 para Costa Rica y 29 para El Salvador.

Uno de los detalles sobresalientes al cierre de anoche es la intensa lucha que tienen salvadoreños y panameños por el tercer lugar del medallero. Los oros del Jorge Merino y Andrea Ruiz en karate y de Ivonne Nochez en patinaje sobre ruedas hicieron a los salvadoreños ascender al tercer lugar con 28 oros y dejar a los panameños con 27 metales dorados.

Aunque en el arranque del día, se registraba ya un empate de 29 metales dorados para ambas delegaciones.

La delegación de Honduras con 15 medallas de oro y la de Nicaragua con 9 son el quinto y sexto lugar respectivamente. 

En el último lugar del medallero general de estos Juegos Centroamericanos 2025 está Belice únicamente con tres metales, de los cuales uno es de plata y dos de bronce. Los beliceños no al logrado oro.

Foto embed
Medallero general de los Juegos Centroamericanos 2025 - EU Digital

En Portada

Arévalo resalta llegada de Villeda como ejemplo de la renovación que se impulsa en Gobernaciónt
Nacionales

Arévalo resalta llegada de Villeda como ejemplo de la renovación que se impulsa en Gobernación

07:27 AM, Oct 24
Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!t
Deportes

Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!

06:56 AM, Oct 24
Guatemala pedirá apoyo del FBI para recapturar a reos fugadost
Nacionales

Guatemala pedirá apoyo del FBI para recapturar a reos fugados

08:01 AM, Oct 24
Premios intermedios de la Vuelta a Guatemala 2025 t
Deportes

Premios intermedios de la Vuelta a Guatemala 2025

06:56 AM, Oct 24

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosJuegos CentroamericanosSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos