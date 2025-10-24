Guatemala supera los 100 oros en Juegos Centroamericanos

La delegación de Guatemala que participa en los XII Juegos Centroamericanos 2025, que terminan la otra semana, encarará este viernes de competencias con la motivación de haber sumado ayer su presea 100 de oro.
Cerrando el séptimo día de competencias, la delegación de Guatemala alcanzó y superó los 100 metales y un total de 233 metales para seguir firme en el primer lugar del medallero general, posición que le dará al final el título general de campeones de estas justas deportivas.
Los guatemaltecos amanecen este viernes 24 de octubre con un total de 233 medallas, divididas así: 104 de oro, 74 de plata y 56 de bronce.
Por su parte, delegaciones como Costa Rica y El Salvador, segundo y tercero del medallero general, han superaron el primer centenar de metales. Los costarricenses suman 129 y los salvadoreños 119, siendo 10 medallas la diferencia entre sí, pero relacionada al oro, son 38 para Costa Rica y 29 para El Salvador.
Uno de los detalles sobresalientes al cierre de anoche es la intensa lucha que tienen salvadoreños y panameños por el tercer lugar del medallero. Los oros del Jorge Merino y Andrea Ruiz en karate y de Ivonne Nochez en patinaje sobre ruedas hicieron a los salvadoreños ascender al tercer lugar con 28 oros y dejar a los panameños con 27 metales dorados.
Aunque en el arranque del día, se registraba ya un empate de 29 metales dorados para ambas delegaciones.
La delegación de Honduras con 15 medallas de oro y la de Nicaragua con 9 son el quinto y sexto lugar respectivamente.
En el último lugar del medallero general de estos Juegos Centroamericanos 2025 está Belice únicamente con tres metales, de los cuales uno es de plata y dos de bronce. Los beliceños no al logrado oro.