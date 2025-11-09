 Antigua y Aurora clasifican a cuartos del Apertura 2025
Antigua celebra su clasificación a cuartos de final con triunfo

Además de Antigua, el Aurora también logró su clasificación a cuartos de final.

Antigua derrota a Guastatoya y celebra clasificación a cuartos de final con el triunfo
Antigua derrota a Guastatoya y celebra clasificación a cuartos de final con el triunfo

La jornada 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional dejó las clasificaciones matemáticamente hablando de Antigua y Aurora, quienes se suman a Municipal y Mixco como los primeros cuatro clubes que tienen ya asegurada su participación en la serie final. Excepto Aurora, quien podrá conseguirlo más adelante, los restantes tres clubes también han asegurado cerrar en casa dichas eliminatorias.

Aurora que perdió ante Deportivo Malacateco 1-0 el sábado, se ayudó de los resultados adversos logrados por sus rivales en la parte baja de la tabla y junto al Antigua G. F. C. se clasificaron este fin de semana a la liguilla del futbol mayor guatemalteco, que da la ruta hacia el título nacional.

Por su parte, Antigua, con la clasificación en mano, visitó al Deportivo Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos allá en la "Capital de la Amistad".

Los guastatoyanos venían de un triunfo importante ante Mixco que le había servido para dejar el sótano de la tabla, pero una fecha más adelante, regresan a la peor posición de la tabla.

Guastatoya cayó en casa 0-3 ante Antigua con los goles de Dewinder Bradley (24), Juan Apaolaza (50) y Robinson Flores (52), y celebraron de visitante su clasificación a la fase final del Torneo Apertura 2025.

Guastatoya regresa al sótano de la tabla

Este resultado es nuevamente un golpe anímico al corazón guastatoyano porque de nuevo regresa al fondo de la tabla con 18 unidades. Es de recordar que Comunicaciones venció a Cobán Imperial 1-0 el sábado y llegó a 20 unidades, por lo que una fecha después de quedar en la última posición, logró salir de la misma.

Guastatoya es el último lugar del certamen, pero está a dos puntos de llegar al octavo lugar, el último lugar que da acceso a los cuartos de final. Tendrá tres partidos por delante para descontarle puntos y superar a Comunicaciones, Mictlán, Achuapa y a aquellos clubes que llevan 22 unidades, como Marquense, Cobán Imperial y Xelajú, por lo que el cierre promete mucho.

El "Pecho Amarillo" recibirá a Marquense y sus dos últimos partidos serán de visitante ante Municipal y Achuapa.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural - EU Digital

