 Resultado Barcelona vs. Athletic Club - Jornada 13 LaLiga
Deportes

El Barcelona golea al Athletic Club en su regreso al Camp Nou

En su retorno al Spotify Camp Nou tras 909 días, el Barça venció 4-0 al Athletic con tantos de Lewandowski, Ferran Torres (x2) y Fermín López, resultado que lo deja líder provisional.

Celebración del Barcelona ante el Athletic Club - EFE
Celebración del Barcelona ante el Athletic Club / FOTO: Agencia EFE

Tras 909 días de espera, el Barcelona volvió a sentir el calor de su afición en el renovado (y aún en obras) Spotify Camp Nou, un regreso que no pudo tener un guion más perfecto. La última vez que el conjunto blaugrana disputó un partido oficial en su estadio fue aquel triunfo 3-1 ante el Mallorca, y este 22 de noviembre de 2025, el equipo regresó exactamente como se marchó: ganando. El ambiente fue una mezcla de nostalgia y entusiasmo, con una afición que llenó cada rincón del coloso azulgrana para presenciar un capítulo histórico.

El Barça no decepcionó y celebró su retorno con un contundente 4-0 sobre el Athletic Club, en un encuentro dominado de principio a fin. Robert Lewandowski abrió el marcador apenas al minuto 4, encendiendo la fiesta desde temprano. Ferran Torres amplió la ventaja antes del descanso, en el 45+2, y recién iniciada la segunda parte, Fermín López amplió la ventaja al 48, antes que nuevamente Ferran Torres sentenciara el juego al 90. El conjunto vasco, además, terminó con diez jugadores tras la expulsión de Sancet al minuto 53, lo que terminó por facilitar la superioridad azulgrana.

Barcelona gana, gusta y golea

Con esta victoria, el Barcelona alcanza al Real Madrid en la cima de LaLiga, ambos con 31 puntos. Sin embargo, los culés gozan de una mejor diferencia de goles, al menos de manera provisional. Los merengues aún deben disputar su compromiso del fin de semana ante el Elche, un duelo clave para determinar quién se mantendrá al frente de la clasificación. La presión, sin duda, se mantiene alta en lo más alto del campeonato.

Ahora, el Barça cambiará el chip para afrontar un reto europeo de máxima exigencia. A mitad de semana, los dirigidos por Hansi Flick visitarán Stamford Bridge para medirse al Chelsea por la quinta jornada de la UEFA Champions League, un rival que también vive un excelente momento. Los londinenses vienen de derrotar al Burnley y marchan segundos en la Premier League, apenas tres puntos por detrás del Arsenal. Se espera un duelo vibrante entre dos equipos que llegan en plena forma y con aspiraciones altas tanto en Europa como en sus ligas domésticas.

Lewandowski marca el primer gol en el regreso del Barça al Camp Nou - Agencia EFE

Posiciones

