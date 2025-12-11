Lionel Messi y el Inter Miami se medirán al Barcelona S. C.

Lionel Messi jugará en Ecuador el próximo 7 de febrero, cuando el Inter Miami de Estados Unidos se enfrente al Barcelona, de Guayaquil, como parte de la gira del club estadounidense por varias ciudades sudamericanas, anunció el equipo ecuatoriano en su cuenta de Instagram.
"El partido de la historia, Inter Miami frente a Barcelona, que se disputará el 7 de febrero en el estadio 'Banco Pichincha'", publicó el conjunto ecuatoriano.
Messi llega como campeón del mundo
Daniel Molina, gestor principal para el acuerdo entre el club estadounidense con el Barcelona, dijo a los periodistas que "capaz será la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador como campeón del mundo".
Molina añadió que querían un estadio de esta magnitud "para abarcar a la mayor cantidad de gente del país, porque vendrán de todos lados", como el de Barcelona con capacidad para 60 mil aficionados.
El promotor aseguró que la decisión del técnico argentino Javier Mascherano "jugó papel importante" para que el Inter Miami del argentino Messi optar por jugar en Guayaquil.
Molina recordó que Mascherano "vivió un ambiente especial en ese estadio" cuando participó como invitado en la Noche Amarilla de 2021, la presentación de la plantilla barcelonista para esa temporada.
Inter ante Atlético Nacional
El argentino Lionel Messi encabezará la nómina del Inter Miami en un amistoso ante Atlético Nacional, que se jugará el sábado 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, informó este miércoles la organización del juego.
Al lado de Messi estarán el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul, al igual que otros jugadores de renombre que hacen parte del Inter Miami, que se coronó campeón de la MLS tras vencer por 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final el domingo pasado.
No es un simple partido, es historia ?⚽️? pic.twitter.com/BT2HJ1cfsY— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 11, 2025
Historia del Barcelona Sporting Club
Barcelona Sporting Club, conocido popularmente como Barcelona SC o simplemente Barcelona de Guayaquil, es el club de fútbol más popular y exitoso de Ecuador. Fue fundado el 1 de mayo de 1925 en la ciudad de Guayaquil por un grupo de jóvenes liderados por el catalán Eutimio Pérez, quien le dio el nombre en homenaje al FC Barcelona de España.
- Nace como un club de barrio en el sector del Astillero, en Guayaquil.
- Su primer presidente fue Carlos García Ríos, y desde sus inicios adoptó los colores amarillo y negro (inspirados en la bandera de Cataluña y en la raza del toro de lidia).
- En 1927 participa en los primeros torneos amateurs de Guayaquil y rápidamente se convierte en el equipo más querido del pueblo.
*Información EFE.