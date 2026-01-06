Clausura 2026. Municipal inicia reacondicionamiento físico

El subcampeón nacional, Municipal regresó este martes 6 de enero de 2026 a los trabajos de reacondicionamiento físico con miras al Torneo Clausura 2026. El regreso del "Mimado de la Afición" se da en medio de palabras de aliento que tratan de olvidar lo actuado en el 2025 donde perdieron dos finales ante Antigua G. F. C., ambas finales en le estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Mediante sus redes sociales, Municipal informó que hoy se inició la etapa de reacondicionamiento físico: "Arranca el reacondicionamiento físico. Clausura 2026 volvemos más fuertes. Unidos hoy, mañana y todo el 2026".
Asimismo, Municipal hace otro tipo de publicación donde se muestra parte de la sesión de trabajo de este martes. "Un nuevo reto, una ilusión renovada y el compromiso de siempre", afirma Municipal.
El regreso de Municipal se da con cuatro bajas comparado con el Torneo Apertura 2025. Se trata de Davis Contreras, Eddie Hernández (transferible), y, Salvador Estrada y Mathius Gaitán (préstamo).
Municipal está a la espera de que en las próximas horas se reúnan los integrantes del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, quienes conocerán el acta arbitral del último partido del campeonato pasado, donde Antigua logró el bicampeonato, y donde Mario Escobar, árbitro de aquel duelo, acreditó tanto la pelea entre jugadores de ambos clubes como la invasión por parte de la afición local al engramillado del estadio El Trébol.
El campeón aún no reanuda trabajos
El campeonato Clausura 2026 de la Liga Nacional, que ahora será patrocinado por Bantrab, arrancará el miércoles 21 y jueves 22 de enero con la primera fecha. A 15 días del inicio del nuevo certamen guatemalteco, la mayoría de clubes iniciaron este 2026 con el reacondicionamiento físico, incluso, algunos equipos lo hacen a doble turno.
Equipos como Achuapa, Cobán Imperial, Comunicaciones, Guastatoya, Marquense, Mictlán, Mixco y Xelajú comenzaron a trabajar en los días anteriores con miras al Clausura 2026. Municipal lo hizo este día.
Por su parte, el Aurora F. C., flamante semifinalista del Apertura 2025, mantiene una gira en Honduras donde además de hacer entrenos, está llevando a cabo una serie de partidos amistosos.
El campeón nacional, Antigua G. F. C. aún no publica en sus redes sociales oficiales lo relacionado al inicio de trabajos de reacondicionamiento físico. La única noticia relevante dada por el "Panza Verde" tras la obtención del subcampeonato es la renovación del jugador argentino Juan Francisco Apaolaza, quien es uno de los actores referidos en el acta arbitral durante la batalla campal. Se espera que a lo largo de esta semana se reactive el trabajo con los bicampeones nacionales.
En el caso del Deportivo Malacateco, aún no hay información relacionada a sus trabajos en este inicio de año.