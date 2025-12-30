 Altas y bajas para el Clausura 2026 de la Liga Nacional
Altas y bajas para el Clausura 2026 de la Liga Nacional

Conoce los movimientos de los 12 clubes de la Liga Nacional de cara al Torneo Clausura 2026.

Altas y bajas para el Clausura 2026 de la Liga Nacional
Altas y bajas para el Clausura 2026 de la Liga Nacional / FOTO: Emisoras Unidas

El Torneo Clausura 2026 del futbol guatemalteco está a punto de levantar el telón y lo hará el próximo 21 de enero, con grandes expectativas alrededor de los movimientos que han realizado los clubes en el mercado de fichajes. Con Antigua GFC como actual bicampeón, el certamen promete una intensa competencia desde las primeras jornadas, en la que cada refuerzo y cada salida pueden marcar la diferencia en la lucha por el protagonismo. Las altas y bajas se convierten así en un factor clave para entender cómo se perfila cada plantel de cara a un semestre decisivo.

Además del prestigio local, el Clausura 2026 tendrá un valor especial al definir los últimos cupos a torneos internacionales del segundo semestre de 2026, lo que eleva la exigencia para todos los equipos. En ese contexto, clubes históricos como Comunicaciones afrontan el torneo con la urgencia de reinventarse, dejar atrás el sótano de la tabla y volver a competir por los primeros puestos. Con plantillas renovadas y objetivos claros, el campeonato se presenta como un punto de inflexión para varios protagonistas del futbol nacional.

Altas y bajas para el Clausura 2026:

Achuapa

  • Altas: Rafael Loredo (DT)
  • Bajas: Álvaro García (DT)

Antigua GFC

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Sin movimientos

Aurora

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Francisco Gasparini (PAR), Carlos Quan, Miguel Quiñonez, Jorge Ortíz, Lusvin Gálvez

Cobán Imperial

  • Altas: Martín García (DT), Marcos Acosta (PAR)
  • Bajas: Sebastián Bini (DT), Javier Romero

Comunicaciones FC

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Iván Franco Sopegno (DT), Juan Blanco (MEX)

Guastatoya

  • Altas: Joshua Ubico, Santiago Gómez (ARG), Kevin Fernández (PAR), Carlos Alvarado, 
  • Bajas: Ricardo Blanco, Hristopher Robles

Malacateco

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Sin movimientos

Marquense

  • Altas: Jim Barela (URU), Miguel Escobar (ARG), Renato Mencia (PAR), Rafael Lutkowski (BRA), 
  • Bajas: Diego Vázquez (DT), Minor Álvarez, Brailin de León, Valerio Morales, Josman González, Selvin Barlovento, Luis Zuñiga (PAN), 

Mictlán

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Ronaldo Dinolis (PAN), Rigoberto Hernández

Mixco

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Sin movimientos

Municipal

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Sin movimientos

Xelajú MC

  • Altas: Roberto Hernández (DT), Yair Jaén (PAN)
  • Bajas: Amarini Villatoro (DT), Ludwin Reyes, Freddy Góndola (PAN)
Foto embed
Trofeo de la Liga Guate Banrural - Alex Meoño

