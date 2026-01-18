Brahim Díaz termina como goleador de la Copa África 2025

El portero de la selección de Senegal, Édouard Mendy negó este domingo, tras ganar a Marruecos en la final de la Copa de África (1-0), que Brahim Díaz (jugador del Real Madrid) fallara a propósito el polémico penalti al final del tiempo reglamentario que podría haber dado la victoria a la anfitriona y que habría impedido la prórroga.
"No, claro que no. Hay que ser serio. ¿De verdad crees que a un minuto del final y con un país que lleva 50 años esperando un título, podemos ponernos de acuerdo? Él quería marcar y yo tengo el mérito de haberlo parado, eso es todo", dijo Mendy en declaraciones a beIN Sports
"Lo que nos dijimos al volver a los vestuarios se queda entre nosotros. No hace falta contarlo. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos. Queríamos mantener la dignidad y el orgullo. Eso es lo que hicimos y hemos sido recompensados", agregó Édouard Mendy.
Al insistir en el penalti 'a lo Panenka' de Brahim, Mendy señaló: "Lo intentó, escuchen. Intenté mantenerme el mayor tiempo posible sobre mis apoyos. Nos sonrió la suerte. Mantuvimos al equipo en el partido".
"Estoy contento, porque sabía que no iba a tener que hacer muchas paradas. Pero ayudé a mi equipo en ese momento clave del partido. Antes de cada penalti, siempre hablamos con Sadio (Mané). No puedo decirles lo que nos dijimos, pero teníamos muchas ganas de llevarnos el trofeo a casa. Millones de senegaleses están contentos. El pueblo senegalés está contento y ahora vamos a disfrutarlo", afirmó.
Sobre el final del partido antes del fallo de Brahim, Mendy dijo: "No vamos a hablar en caliente, pero han pasado cosas. Al final, el futbol ganó y se celebró. Sabíamos que estábamos en territorio hostil en Marruecos. Llevan cincuenta años (desde 1976) esperando este trofeo y todo estaba a su favor. Nosotros solo teníamos el balón y nuestras armas, y respondimos de la mejor manera posible. Hoy (domingo) nos llevamos la Copa a Senegal".
#AFCON2025 | Así fue el penal que Brahim Díaz falló en el último minuto de la final de la Copa Africana de Naciones; Senegal y Marruecos juegan tiempos extra.pic.twitter.com/ryZHRbTm3c— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) January 18, 2026
Brahim Díaz, máximo goleador del campeonato
Minutos después de haber fallado el penalti que, en el descuento de la final ante Senegal, hubiese dado a Marruecos la segunda Copa de África de su historia, el delantero del Real Madrid Brahim Díaz recibió desconsolado y con lágrimas en los ojos de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el trofeo que lo acredita como máximo goleador del torneo.
El jugador nacido en Málaga, de 26 años, que apostó por un lanzamiento a lo 'Panenka' muy flojo y centrado que fue interceptado sin problemas por Edouard Mendy, pasó de rozar la gloria que hubiese supuesto su tanto a ver como, tras llegarse a la prórroga, Senegal les arrebataba el título ante los 69 mil 500 espectadores que abarrotaban las gradas del estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat y que no se creían lo que estaban viendo.
Tras la final, el delantero del Real Madrid recibió, cariacontecido y con la mirada perdida, la bota de oro que le entregó Infantino, quien también premió al senegalés Sadio Mane como Mejor Jugador del torneo, al marroquí Yassine Bono como mejor guardameta y a la selección anfitriona por su juego limpio, en un trofeo que recogió Hakimi.
*Información EFE.