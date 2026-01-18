¡Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones!

Senegal volvió a tocar la gloria continental en una final insólita y cargada de dramatismo, coronándose campeón de la Copa Africana de Naciones tras un partido que quedará grabado en la memoria de los aficionados. El duelo ante Marruecos tuvo todos los ingredientes del fútbol en su máxima expresión: tensión, polémica, emociones desbordadas y un desenlace épico que mantuvo al público al borde del asiento hasta el último minuto.
El tramo final del tiempo reglamentario fue un auténtico torbellino. Al 90+2, a Senegal le fue anulado un gol por una supuesta falta que encendió la polémica y desató la indignación en el banquillo. Minutos después, al 90+6, el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, decisión que provocó que el seleccionador senegalés ordenara a su equipo abandonar el campo en señal de protesta. Fue entonces cuando apareció la figura de Sadio Mané, quien con liderazgo y calma convenció a sus compañeros de regresar al terreno de juego para evitar sanciones mayores.
Dramática final entre Senegal y Marruecos
El penalti se convirtió en un momento de máxima tensión. Brahim asumió la responsabilidad y optó por ejecutar a lo Panenka, pero el intento falló, sellando el final del tiempo reglamentario y enviando el partido a la prórroga. Ese fallo fue un golpe anímico del que Marruecos no logró recuperarse del todo, mientras Senegal parecía crecer con cada minuto extra disputado.
Ya en la prórroga, la historia se escribió con letras doradas para los "Leones de la Teranga". Pape Gueye anotó el gol decisivo con un potente disparo, imposible de detener para Bono, desatando la celebración senegalesa.
Con este triunfo, Senegal conquista su segundo título de la Copa Africana, tras el obtenido en 2021, y confirma su lugar entre las grandes potencias del continente. Marruecos, por su parte, deberá conformarse con un solo título en su palmarés, el logrado hace ya medio siglo, en 1976.