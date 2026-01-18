 ¡Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones!
Deportes

¡Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones!

Senegal volvió a reinar en África tras una final dramática ante Marruecos, definida por la polémica en el cierre, un penalti errado y el gol del título en el tiempo extra.

Compartir:
Once de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones - EFE
Once de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones / FOTO: Agencia EFE

Senegal volvió a tocar la gloria continental en una final insólita y cargada de dramatismo, coronándose campeón de la Copa Africana de Naciones tras un partido que quedará grabado en la memoria de los aficionados. El duelo ante Marruecos tuvo todos los ingredientes del fútbol en su máxima expresión: tensión, polémica, emociones desbordadas y un desenlace épico que mantuvo al público al borde del asiento hasta el último minuto.

El tramo final del tiempo reglamentario fue un auténtico torbellino. Al 90+2, a Senegal le fue anulado un gol por una supuesta falta que encendió la polémica y desató la indignación en el banquillo. Minutos después, al 90+6, el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, decisión que provocó que el seleccionador senegalés ordenara a su equipo abandonar el campo en señal de protesta. Fue entonces cuando apareció la figura de Sadio Mané, quien con liderazgo y calma convenció a sus compañeros de regresar al terreno de juego para evitar sanciones mayores.

Dramática final entre Senegal y Marruecos

El penalti se convirtió en un momento de máxima tensión. Brahim asumió la responsabilidad y optó por ejecutar a lo Panenka, pero el intento falló, sellando el final del tiempo reglamentario y enviando el partido a la prórroga. Ese fallo fue un golpe anímico del que Marruecos no logró recuperarse del todo, mientras Senegal parecía crecer con cada minuto extra disputado.

Ya en la prórroga, la historia se escribió con letras doradas para los "Leones de la Teranga". Pape Gueye anotó el gol decisivo con un potente disparo, imposible de detener para Bono, desatando la celebración senegalesa.

Con este triunfo, Senegal conquista su segundo título de la Copa Africana, tras el obtenido en 2021, y confirma su lugar entre las grandes potencias del continente. Marruecos, por su parte, deberá conformarse con un solo título en su palmarés, el logrado hace ya medio siglo, en 1976.

En Portada

Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armadost
Nacionales

Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armados

04:07 PM, Ene 18
Arévalo asegura que el Ejército de Guatemala ya está en las callest
Nacionales

Arévalo asegura que el Ejército de Guatemala ya está en las calles

03:24 PM, Ene 18
Arzobispado de Guatemala suspende misas vespertinas por crisis de seguridadt
Nacionales

Arzobispado de Guatemala suspende misas vespertinas por crisis de seguridad

03:43 PM, Ene 18
Flick enfadado con el arbitraje tras derrota de Barcelonat
Deportes

Flick enfadado con el arbitraje tras derrota de Barcelona

05:02 PM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos