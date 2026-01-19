 Primera jornada del Clausura 2026 de la Liga Nacional
Clausura 2026 de la Liga Nacional

Este martes dará inicio el Clausura 2026 con el juego entre Xelajú MC y Aurora en el Estadio Mario Camposeco.

Xelajú y Aurora levantarán el telón en el Clausura 2026 de Guatemala - Willber Colloy
Xelajú y Aurora levantarán el telón en el Clausura 2026 de Guatemala / FOTO: Willber Colloy

La Liga Nacional de Guatemala confirmó de manera oficial la programación de la primera jornada del Torneo Clausura 2026, luego del ajuste realizado por Municipal en su calendario. Con el pitazo inicial cada vez más cerca, el nuevo certamen se prepara para comenzar de forma atípica, con partidos entre semana y una agenda exigente desde el primer día.

El campeonato dará inicio este martes 20 de enero en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC recibirá a Aurora FC en el duelo inaugural. Será el punto de partida de un torneo que no solo definirá al próximo campeón nacional, sino que también tendrá como gran protagonista la lucha por el descenso, ya que dos equipos perderán la categoría, elevando la tensión competitiva desde la jornada uno.

Detalles de la primera jornada del Clausura 2026

Los doce clubes de la máxima categoría afinan los últimos detalles para un Clausura 2026 que se perfila parejo, intenso y exigente. Antigua GFC arrancará la defensa del título como uno de los principales candidatos y con la motivación de alcanzar un histórico tricampeonato. Municipal, por su parte, buscará sacudirse las recientes finales perdidas y reencontrarse con el protagonismo en la pelea por el campeonato.

En el caso de Comunicaciones, el torneo inicia con una presión adicional: la necesidad de sumar puntos desde el arranque para alejarse de la zona baja de la tabla acumulada. Cada jornada será clave para los albos en su objetivo de asegurar la permanencia y recuperar protagonismo deportivo.

Equipos como Xelajú, Aurora, Cobán Imperial, Malacateco, Mixco, Achuapa, Marquense y Guastatoya también llegan con aspiraciones claras de ser competitivos, conscientes de que la regularidad será determinante en un campeonato que promete paridad y emociones constantes.

Programación de la primera jornada

Martes 20 de enero

  • 20:00 horas | Xelajú MC vs. Aurora FC | Estadio Mario Camposeco

Miércoles 21 de enero

  • 14:00 horas | Cobán Imperial vs. Antigua GFC | Estadio José Ángel Rossi
  • 16:00 horas | Achuapa vs. Comunicaciones | Estadio Winston Pineda Gudiel
  • 19:00 horas | Malacateco vs. Marquense | Estadio Santa Lucía

Jueves 22 de enero

  • 16:00 horas | Municipal vs. Mictlán | Estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa
  • 18:00 horas | Guastatoya vs. Mixco | Estadio David Cordón Hichos
Foto embed
Programación de la primera jornada del Clausura 2026 - Emisoras Unidas

