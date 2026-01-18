Así llegan Municipal y Comunicaciones al Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026, la segunda parte de la temporada 2025-2026, arranca este martes 20 de enero con el duelo entre los "Chivos" de Xelajú y los "Aurinegros" del Aurora, pero tendrá el miércoles 21 el debut de Comunicaciones ante Achuapa y el jueves 22 el de Municipal ante Mictlán en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Municipal y Comunicaciones encaran este Clausura 2026 con dos escenarios distintos. Los "Rojos" llegan con el sabor amargo de haber perdido dos finales en el 2025 ante Antigua G. F. C., y las dos fueron en casa. Además, encaran el arranque del torneo con una inhabilitación del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol por dos partidos, aunque podría ser reducida a una.
En el tema de jugadores, Municipal no ha anunciado hasta este domingo alguna alta, pero sí dejó al margen a varios futbolistas. Mathius Gaitán, Carlos Estrada, Eddie Hernández (HON), Davis Contreras (PAN) y Jair Asprilla son jugadores que Municipal no podrá tener para este Clausura ya que dio por finalizada su relación en días anteriores.
En el banco, continuará el trabajo a cargo del técnico nicaragüense Mario Acevedo, y su asistente técnico, el nacional Dwight Pezzarossi.
El objetivo de Municipal será llegar de nuevo a la final del Torneo, así como lo hizo en los dos anteriores, además, intentar ganar por tercera vez consecutiva la fase de clasificación tras los 22 partidos que vaya a disputar.
Es de recordar que Municipal cuenta en sus vitrinas de campeón con 32 copas de Liga Nacional y en este primer semestre del año intentará alcanzar la 33 y poder superar a Comunicaciones, que también acumula 32 cetros.
Así llega Comunicaciones
Mientras Municipal se lamenta de haber perdido dos finales, la situación de Comunicaciones es más complicada, ya que van al Clausura 2026 con la clara intención de dejar a atrás el peor torneo de su historia, donde finalizaron en el último lugar.
Ese último lugar indica que Comunicaciones estará en zona de descenso arrancado el Clausura 2026, ya que la tabla acumulada así lo determinará. Por ende, el primer paso de los "Albos" es lograr salir de la zona del descenso y luego ya enfocarse en estar entre los primeros ocho lugares para ganarse un boleto a la liguilla, y más adelante, intentar llegar a la final del campeonato.
Respecto al mercado de fichajes, Comunicaciones no ha dado mucha noticia, pero sí ha tenido cambios importantes.
Uno de ellos fue la separación del equipo mayor de su estratega histórico Iván Franco Sopegno. Su lugar lo ocupará el chileno Marco Antonio Figueroa, quien hará una segunda etapa en los "Cremas", aunque sin arrancar la competencia ya generó la primera polémica al hablar del referente e ídolo de la institución, José Manuel Contreras.
Respecto a jugadores, hasta la noche del domingo 18 de enero, solo ha confirmado dos bajas: Juan Blanco (MEX) y Axel de la Cruz. Y en lo que refiere a las nuevas incorporaciones, contrató a Gael Sandoval (MEX) y Janpol Morales (PAN).
Tanto Municipal como Comunicaciones no han tenido partidos amistoso relevantes, y encarran una semana importante para su debut.
- Miércoles 21 de enero: Achuapa-Comunicaciones (16:00 horas) en el estadio Winston Pineda Gudiel
- Jueves 22 de enero: Municipal-Mictlán (16:00 horas) en el estadio municipal Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla.