 Los 12 técnicos de la Liga Nacional para el Clausura 2026
Deportes

Dos técnicos guatemaltecos forman parte del Clausura 2026

México aporta a la Liga Nacional de Guatemala tres estrategas, siendo el país con más representantes.

Fabricio Benítez y Leonel Noriega, los técnicos guatemaltecos en Liga Nacional
Fabricio Benítez y Leonel Noriega, los técnicos guatemaltecos en Liga Nacional

Cinco técnicos sudamericanos (Brasil, Argentina, Uruguay y Chile), tres mexicanos, cuatro centroamericanos, incluidos dos guatemaltecos, son parte del panel de 12 estrategas de la Liga Nacional del futbol chapín para el Torneo Clausura 2026, certamen con el cual se le pone fin a la temporada 2025-2026. Los 12 directores técnicos batallarán a lo grande no solo por lograr meter a sus clubes entre los ocho primeros lugares, sino alguno a evitar el dramático descenso.

Por Sudamérica, Argentina pone a dos estrategas y son Mauricio Tapia del bicampeón Antigua G. F. C., y uno de los técnicos más laureados en la historia de la Liga Nacional; además de Pablo Centrone en Deportivo Guastatoya, un club que tiene la tarea de buscar la salvación en este Clausura 2026.

La liga guatemalteca tendrá la presencia uruguaya y está a cargo de Martín García, quien dirigirá a los "Príncipes Azules" del Cobán Imperial, donde su papel principal es llevar a lo más lejos al cuadro dos veces campeón nacional.

Los dos restantes técnicos que completan el cuadro sudamericano son: El chileno Marco Antonio Figueroa en Comunicaciones, donde sin empezar el torneo ya ha causado noticia al intentar implementar nuevos métodos en zona de entrenamiento y al referirse al papel de José Manuel Contreras en el equipo; y el brasileño Flávio Rego Da Silva, que intentará nuevamente llevar a los "Conejos" del Mictlán a cuartos de final, donde cayeron en el Apertura 2025 a manos de Municipal.

Técnicos mexicanos

Los Deportivos Achuapa y Malacateco, además de Xelajú M. C. son los clubes que para este Clausura 2026 tendrán a técnicos aztecas.

En Achuapa estará el reconocido Rafael Loredo, quien ya tuvo paso en Selección Nacional inferior de Guatemala y ha dirigido a una cantidad sinfín de clubes tanto en Liga Nacional como Primera División. En Deportivo Malacateco está Roberto Montoya, quien busca darle brillo a la institución de Malacatán, San Marcos. Y en Xelajú M. C., Roberto Hernández, extécnico de Comunicaciones, llegó en sustitución del guatemalteco Amarini Villatoro para seguir agrandando el legado "Superchivo".

Técnicos de Guatemala y de Centroamérica

Guatemala solo aporta dos técnicos de los 12 técnicos de la Liga Nacional, lo que sigue demostrando el poco interés de los dirigentes en apostar a la materia prima local. Los únicos equipos que apuestan y apostaron por un estratega chapín son Deportivo Mixco, quien ha dado continuidad a Fabricio Benítez, tras el descalabro ocurrido en el Apertura 2025; y Leonel Noriega en Deportivo Marquense, donde el "Cholo" tendrá su primera experiencia en dirigir en el máximo circuito del futbol nacional.

Centroamérica también es parte de la Liga Nacional al tener al costarricense Saul Philip con Aurora, de un extraordinario trabajo en la primera parte de la pretemporada al llevar a los "Aurinegros" a semifinales; y el nicaragüense Mario Acevedo, quien llevó a Municipal a la final, pero que sucumbió ante Antigua G. F. C., y no pudo darle al "Mimado de la Afición" el ansiado título 33.

Foto embed
Leonel Noriega es técnico de Deportivo Marquense - Marquense

Técnicos de la Liga Nacional 

No. Técnico  Equipo 
1 Rafael Loredo / México  Achuapa 
2 Roberto Montoya / México  Malacateco 
3  Roberto Hernández / México  Xelajú 
4 Leonel Noriega / Guatemala  Marquense 
5 Fabricio Benítez / Guatemala Mixco 
6 Mauricio Tapia / Argentina  Antigua G. F. C. 
7 Pablo Centrone / Argentina  Guastatoya 
8 Saul Philip / Costa Rica  Aurora
9 Mario Acevedo / Nicaragua   Municipal 
10 Martín García / Uruguay  Cobán Imperial 
11 Flávio Rego Da Silva / Brasil  Atlético Mictlán 
12 Marco Antonio Figueroa / Chile  Comunicaciones 

