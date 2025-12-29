Xelajú M. C. presenta a Roberto Hernández como técnico

Mediante una conferencia de prensa, en la cual estuvo presente el presidente de Xelajú M. C., José Carlos López, se presentó este día de forma oficial l técnico mexicano Roberto Hernández como el nuevo estratega del cuadro quetzalteco.
La conferencia es para hacer la presentación oficial del profesor Roberto Hernández como nuevo director técnico. Él dará continuidad a todos los proyectos que tenemos establecidos como institución, que es una continuidad que de proyecto que se tienen en marcha desde hace cuatro años", dijo José Carlos López, el máximo dirigente quetzalteco.
En su intervención, Roberto Hernández dijo: "Estoy muy agradecido con la gente de Xelajú, con el presidente (José Carlos López), por darme esta gran oportunidad en mi carrera. Sé dónde estoy, sé a lo que vengo. Sé lo que significa Xelajú, lo he seguido desde hace mucho tiempo, y hoy tengo la fortuna de estar sentado acá y formar parte de este proyecto".
Asimismo, Roberto Hernández dijo: "Necesitamos de todos, de la prensa también, para hacer las cosas lo mejor posible y buscar ser campeones con este equipo, ya que es la exigencia que tenemos". Añadió que le gusta el diálogo y que abrirá las puertas a los entrenos en algunas oportunidades.
Posteriormente a esa intervención, se dio el acto donde tanto Roberto Hernández como su asistente técnico, Steve Padilla, se pusieron la camisola de su nuevo equipo.
Fotogalería
¿Quién es Roberto Hernández?
Comenzó en 2002 como auxiliar técnico en Monarcas Morelia. Ha dirigido varios equipos en México y Guatemala.
Neza FC en la categoría de ascenso (campeón Apertura 2013)
Entrenador interino y titular en Monarcas Morelia en varias etapas; llevó al equipo a liguillas consecutivas
En Guatemala, dirigió a Deportivo Malacateco, con el que ganó el título del Torneo Apertura 2021 (primero en la historia del club, derrotando en la final a Comunicaciones)
En mayo de 2025 fue contratado por Comunicaciones, pero fue destituido en octubre de 2025 por malos resultados
El 26 de diciembre de 2025 fue anunciado como el nuevo entrenador de Xelajú MC para el Torneo Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf.