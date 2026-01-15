El Clausura 2026 condenará a dos equipos al descenso

En cinco días arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional con el duelo entre Xelajú y Aurora en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango (martes 20 de enero a las 20:00 horas), y con ello comenzará a activarse la tabla acumulada (Apertura 2025 y Clausura 2026), la cual condenará a dos equipos a jugar en la Liga Primera División. Comunicaciones, último lugar del campeonato anterior; y Deportivo Guastatoya, penúltimo puesto; son los llamados a salvar la categoría.
El Apertura 2025 trajo consigo el peor campeonato en la historia de Comunicaciones a lo largo de 76 años: Terminó último lugar de la competencia, y con ello es el obligado a salir de esa zona para evitar el descenso. Mismo caso que el "Pecho Amarillo" de Guastatoya.
Comunicaciones comenzará la tabla acumulada de la temporada 2025-2026 con un total de 20 puntos, Guastatoya lo hará con 22 unidades, pero pese a las posiciones tanto el "Albo" como el "Pecho Amarillo" están prácticamente a un triunfo de salir de la zona del descenso, siempre y cuando tropiecen los equipos que ocupan la casilla 10 y 9, Marquense y Cobán Imperial (ambos con 23 puntos), respectivamente.
Será una lucha muy fuerte entre estos cuatro equipos: Comunicaciones, Guastatoya, Marquense y Cobán Imperial, pero clubes como Mictlán (24 puntos) y Achuapa (25 unidades) deben estar atentos para no involucrarse desde un principio en la danza del descenso.
El histórico Xelajú, actualmente subcampeón de Centroamérica llega al Clausura 2026 con un acumulado de 28 puntos, es decir, a 6 puntos de caer a la zona del descenso y con ello también podría peligrar con el descenso.
Comunicaciones vs. Guastatoya
Comunicaciones arrancará el Torneo Clausura 2026 el miércoles 21 de enero visitando al Deportivo Achuapa a las 16:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel de Jutiapa.
Por su parte, Deportivo Guastatoya debutará hasta el jueves 22 de enero cuando de local reciba al Deportivo Mixco a las 18:00 horas en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya, El Progreso.
Será hasta la fecha 10, penúltima de la primera vuelta, la cual enfrente a los hoy clubes involucrados en zona del descenso. El 28 de febrero, Guastatoya recibe a Comunicaciones a las 16:00 horas; y los "Cremas" recibirán al "Pecho Amarillo" en la jornada 21, es decir, el 26 de abril, a inmediaciones de la Semana Santa. Por el momento no hay horario confirmado para ese duelo.