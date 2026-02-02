 Caso de dopaje previo a los Juegos Olímpicos de invierno
Deportes

Revelan caso de dopaje previo a los Juegos Olímpicos de invierno

La antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno se ve marcada por un caso de dopaje que deja a una atleta fuera de competencia y obliga a modificar la convocatoria.

Bandera de los Juegos Olímpicos de invierno - Milan-Cortina 2026
Bandera de los Juegos Olímpicos de invierno / FOTO: Milan-Cortina 2026

A pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, el deporte italiano se ha visto sacudido por un nuevo caso de dopaje. La biatleta Rebecca Passler, una de las representantes previstas para la cita olímpica, dio positivo en letrozol tras un control antidopaje realizado fuera de competición. La noticia se conoció este lunes y generó un fuerte impacto en la delegación italiana, que ya afinaba los últimos detalles de cara a la ceremonia inaugural del 6 de febrero en el estadio San Siro.

El letrozol es una sustancia prohibida en el deporte de alto rendimiento cuando se utiliza sin prescripción médica, ya que puede emplearse para alterar los niveles hormonales, en particular los estrógenos. De acuerdo con la información difundida por medios locales, la presencia de Passler en los Juegos está completamente descartada, lo que obligará al equipo italiano a convocar a otra biatleta para completar el cupo originalmente previsto. El caso reabre el debate sobre los controles previos a grandes eventos y la presión competitiva a la que se enfrentan los atletas.

Polémica previo al inicio de los Juegos Olímpicos de invierno

Passler, de 24 años y nacida en Bolzano, era considerada una de las grandes promesas del biatlón italiano. En su etapa juvenil acumuló ocho medallas y, aunque esta temporada no había logrado subirse al podio, firmó un destacado décimo puesto en la prueba de Oberhof, en Alemania. Su exclusión supone un duro golpe tanto a nivel personal como deportivo, en un momento clave de su carrera.

La deportista aún tiene la posibilidad de recurrir la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con el objetivo de defender su inocencia. El antecedente más conocido relacionado con esta sustancia se remonta a 2017, cuando la tenista Sara Errani fue suspendida durante diez meses por un caso similar. Mientras tanto, el movimiento olímpico vuelve a enfrentar una situación incómoda en la antesala de los Juegos, recordando que la lucha contra el dopaje sigue siendo uno de los grandes desafíos del deporte moderno.

