 Trump llama "perdedor" a esquiador tras críticas al Gobierno
Deportes

Trump llama "perdedor" a esquiador olímpico tras críticas al Gobierno

Donald Trump atacó al esquiador olímpico Hunter Hess tras sus críticas al Gobierno, llamándolo "perdedor" en redes sociales luego de que el atleta expresara dudas sobre representar a EE. UU.

Foto de archivo del presidente Estados Unidos Donald Trump, EFE/YURI GRIPAS
Foto de archivo del presidente Estados Unidos Donald Trump / FOTO: EFE/YURI GRIPAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este domingo una nueva polémica al arremeter públicamente contra el esquiador olímpico Hunter Hess, luego de que el atleta expresara dudas y críticas sobre lo que significa representar al país bajo la actual administración. El intercambio se dio a través de Truth Social, la red del mandatario, y vuelve a poner en el centro del debate la relación entre deporte, política y libertad de expresión en el contexto olímpico.

Trump calificó duramente a Hess tras sus declaraciones, escribiendo: "El esquiador olímpico Hunter Hess, un auténtico perdedor, afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo y es una pena que esté en él". En el mismo mensaje, el líder republicano añadió: "Es muy difícil animar a alguien así. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!", reforzando su conocido lema político y marcando distancia con el atleta.

Trump critica las declaraciones de Hunter Hess

Las palabras del presidente fueron una respuesta directa a lo dicho por Hess el viernes anterior, durante una conferencia de prensa, en la que habló con franqueza sobre su sentir de cara a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. El esquiador, originario de Oregón, señaló que representar a Estados Unidos le provoca "sentimientos encontrados", y agregó: "Creo que es difícil. Obviamente, hay muchas cosas que no me entusiasman". Además, aclaró que portar la bandera nacional "no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos".

La controversia no se limitó a Hess. En la misma rueda de prensa, su compañero de equipo Chris Lillis también expresó preocupación por las políticas migratorias del Gobierno de Trump, afirmando sentirse "desconsolado" por la situación. Lillis subrayó una postura más humanitaria al declarar: "Creo que como país debemos centrarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de tratar a nuestros ciudadanos y a cualquier persona con amor y respeto".

Estos pronunciamientos llegan en un momento de creciente tensión social en Estados Unidos, marcado por las operaciones migratorias impulsadas por la Administración Trump y por la reciente muerte de dos ciudadanos estadounidenses que fueron abatidos a tiros por agentes de inmigración en Mineápolis. En ese contexto, el Gobierno informó el miércoles que ha detenido a más de 4.000 inmigrantes acusados de diversos crímenes durante los operativos realizados en esa ciudad de Minesota, en el marco de la denominada "Operación Metro", un escenario que explica, en parte, el trasfondo de las críticas expresadas por los deportistas.

Foto embed
Donald Trump en el Despacho Oval - EFE

Emisoras  Escúchanos