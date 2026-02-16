 Jóvenes Talentos en Natación: Piscina Municipal Santa Catarina
Deportes

Piscina municipal en Santa Catarina Pinula busca formar jóvenes talentos en natación

La nueva piscina municipal en Santa Catarina Pinula ofrece clases gratis de natación, buscando formar talentos locales y potencialmente llevar a un representante a las olimpiadas. Inscripciones abiertas del 17 al 20 de febrero.

Compartir:
Inscripciones abiertas piscina municipal Santa Catarina Pinula, Cortesía
Inscripciones abiertas piscina municipal Santa Catarina Pinula / FOTO: Cortesía

Los habitantes de Santa Catarina Pinula cuentan ahora con una nueva oportunidad para aprender natación, gracias a la apertura de la academia municipal que ofrece clases gratuitas para niños, jóvenes y adultos. La municipalidad habilitó una piscina semiolímpica con el objetivo de fomentar el deporte acuático en el municipio y desarrollar el talento local, especialmente entre los más jóvenes.

El alcalde Sebastián Siero enfatizó que la piscina está abierta para todos los residentes desde los 7 años en adelante, permitiendo el acceso a un espacio deportivo moderno y seguro. "En esta piscina nuestros niños y jóvenes pueden aprender a nadar, queremos llevar a un pinulteco a las olimpiadas y formar nuestro propio equipo de natación", aseguró Siero, subrayando la apuesta municipal por potenciar el deporte entre los vecinos.

Las instalaciones deportivas tienen dimensiones de 25 metros de largo por 12.5 metros de ancho, y cuentan con profundidades variables que van desde 1.20 hasta 2.20 metros en la parte más honda. Estas características hacen que el espacio cumpla con los requisitos para la formación de nadadores, tanto en nivel básico como intermedio.

Fotos: Inauguran piscina en polideportivo de Santa Catarina Pinula

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, presentó la nueva piscina y las mejoras en el polideportivo de la Cuchilla El Carmen.

Inscripción a la academia de natación

La municipalidad organizó un periodo de inscripción del 17 al 20 de febrero en el polideportivo de la colonia Cuchilla del Carmen. Las inscripciones se atienden en horario de 10:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, para dar oportunidad a la mayor cantidad posible de familias.

Para facilitar el proceso, la administración local detalló los documentos necesarios según la edad del participante.

Requisitos para inscribirse

Las personas interesadas pueden inscribirse con la documentación correspondiente, que varía si son menores de edad o adultos:

  • Menores entre 7 y 17 años: Certificado de nacimiento Fotocopia de DPI del encargado Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono
  • Certificado de nacimiento
  • Fotocopia de DPI del encargado
  • Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono
  • Mayores de edad: Fotocopia de DPI Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono
  • Fotocopia de DPI
  • Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono

La academia de natación municipal representa una apuesta por la salud, el deporte y el desarrollo integral de la comunidad. El acceso gratuito a las clases elimina barreras y estimula la participación de niños, adolescentes y adultos que de otra forma no podrían acceder a este tipo de formación deportiva.

Con la nueva piscina, Santa Catarina Pinula busca posicionarse como un semillero de talentos acuáticos, con miras a crear su propio equipo competitivo y soñar con la representación olímpica a futuro. Las autoridades esperan que la respuesta de la comunidad sea positiva y que la academia motive a más jóvenes a dedicarse al deporte.

En Portada

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonast
Nacionales

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonas

07:34 AM, Feb 16
Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Gironat
Deportes

Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Girona

07:01 AM, Feb 16
Camión se empotra en bajada del barrio San Antoniot
Nacionales

Camión se empotra en bajada del barrio San Antonio

07:17 AM, Feb 16
VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuadort
Farándula

VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuador

06:07 AM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSuper BowlSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos