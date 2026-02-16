Jóvenes Talentos en Natación: Piscina Municipal Santa Catarina

Los habitantes de Santa Catarina Pinula cuentan ahora con una nueva oportunidad para aprender natación, gracias a la apertura de la academia municipal que ofrece clases gratuitas para niños, jóvenes y adultos. La municipalidad habilitó una piscina semiolímpica con el objetivo de fomentar el deporte acuático en el municipio y desarrollar el talento local, especialmente entre los más jóvenes.
El alcalde Sebastián Siero enfatizó que la piscina está abierta para todos los residentes desde los 7 años en adelante, permitiendo el acceso a un espacio deportivo moderno y seguro. "En esta piscina nuestros niños y jóvenes pueden aprender a nadar, queremos llevar a un pinulteco a las olimpiadas y formar nuestro propio equipo de natación", aseguró Siero, subrayando la apuesta municipal por potenciar el deporte entre los vecinos.
Las instalaciones deportivas tienen dimensiones de 25 metros de largo por 12.5 metros de ancho, y cuentan con profundidades variables que van desde 1.20 hasta 2.20 metros en la parte más honda. Estas características hacen que el espacio cumpla con los requisitos para la formación de nadadores, tanto en nivel básico como intermedio.
Inscripción a la academia de natación
La municipalidad organizó un periodo de inscripción del 17 al 20 de febrero en el polideportivo de la colonia Cuchilla del Carmen. Las inscripciones se atienden en horario de 10:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, para dar oportunidad a la mayor cantidad posible de familias.
Para facilitar el proceso, la administración local detalló los documentos necesarios según la edad del participante.
Requisitos para inscribirse
Las personas interesadas pueden inscribirse con la documentación correspondiente, que varía si son menores de edad o adultos:
- Menores entre 7 y 17 años: Certificado de nacimiento Fotocopia de DPI del encargado Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono
- Certificado de nacimiento
- Fotocopia de DPI del encargado
- Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono
- Mayores de edad: Fotocopia de DPI Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono
- Fotocopia de DPI
- Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono
La academia de natación municipal representa una apuesta por la salud, el deporte y el desarrollo integral de la comunidad. El acceso gratuito a las clases elimina barreras y estimula la participación de niños, adolescentes y adultos que de otra forma no podrían acceder a este tipo de formación deportiva.
Con la nueva piscina, Santa Catarina Pinula busca posicionarse como un semillero de talentos acuáticos, con miras a crear su propio equipo competitivo y soñar con la representación olímpica a futuro. Las autoridades esperan que la respuesta de la comunidad sea positiva y que la academia motive a más jóvenes a dedicarse al deporte.