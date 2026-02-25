 Comunicaciones se lleva el clásico 336 del futbol nacional
Deportes

Comunicaciones se lleva el clásico 336 del futbol nacional

Comunicaciones con su triunfo alcanza el subliderato y evita que Municipal termine con el liderato, el cual, regresa al poder de Cobán Imperial.

Comunicaciones se llevó el clásico 336
Comunicaciones se llevó el clásico 336 / FOTO: Alex Meoño

Comunicaciones y Municipal le dieron vida al clásico 336, uno de los más importantes y atípicos de la historia dado que el conjunto "Crema", hoy local en el estadio Cementos Progreso, está teniendo una de las peores temporadas de su historia al estar cerca de la zona del descenso y luchando por mantener la permanencia. Aunque, en el Clausura 2026 la situación es diferente ya que actualmente pelea llegar al subliderato del certamen, mientras que los "Rojos" el liderato.  

Bajo una gran fiesta en la grada del estadio cementero, Comunicaciones salió con la convicción de llevarse los tres puntos y seguir dominando la tabla histórica de los clásicos, y no dar ventaja a su archirrival.

Ya con el balón rodando sobre el pasto sintético en zona 6, Kenderson Navarro fue figura al hacerle una atajada a William Duarte cuando se jugaban apenas 5 minutos en el partido.

Aubrey David, Rudy Muñoz, de Municipal; y, Ernesto Monreal, de Comunicaciones, fueron los jugadores que intentaban abrir el marcador antes de los 25 minutos, pero sus esfuerzos carecían de efectividad.

Superada la media hora de juego, Comunicaciones dominaba a su sabor y antojo el partido, pero el gol no se le daba, hasta que al 32 vino un tiro de esquina donde tras una serie de rebotes, Wilson Pineda logró anotar el 1-0 para la fiesta total en el estadio Cementos Progreso. El "Albo" era justo ganador por lo mostrado en media hora de juego.

Triunfo de Comunicaciones 

Para el arranque del segundo tiempo, Mario Acevedo solo realizó una variante. Sacó a Carlos Santos y dio ingreso a John Méndez. Esto en búsqueda de darle otra cara al conjunto edil, que llegó a esta instancia ya con la obligación de ir a buscar el empate y posteriormente la victoria para poder salir de líder del estadio cementero.

Las cosas no le pintaban bien para los "Rojos", y Acevedo hace su segundo cambio al 57. Retiró al paraguayo Erik López a quien le quedó muy grande el clásico nacional, y su lugar lo ocupó Pedro Altán.

Al minuto 65, las alarmas rojas se encendieron en el lado blanco cuando se lesionó Stheven Robles, jugador que había estado bajo observación tras el partido del domingo ante Aurora. El "Pelón" Robles abandonó en camilla el juego luego del duelo directo ante Aubrey David, pero a los minutos regresó para terminar el partido. 

Municipal intentaba, pero ya superado los 75 minutos, los espacios en la zona baja de Comunicaciones eran más reducidos y más poblados, por ende, el esfuerzo debía ser doble para los visitantes si querían rescatar el partido.

Al minuto 80, José Carlos Martínez erró una jugada monumental al desperdiciar un mano a mano con Fredy Pérez, quien terminaba siendo la gran figura de los locales.   

Municipal llegó con la intención de salir líder del Cementos Progreso, pero se fue con una de sus peores presentaciones en el partido que no debían de fallar. Este clásico deja un tremendo mal sabor de boca a sus aficionados.  

Comunicaciones ganó el clásico y sube al subliderato con 16 puntos, uno menos que Cobán Imperial (17 unidades), club que asume de nuevo el liderato que había perdido ante Municipal en la fecha anterior. Los "Rojos" son terceros con 15 puntos. 

En el acumulado, Comunicaciones respira ya que suma 36 y puede sacarle provecho a la novena jornada, siempre y cuando los resultados de Marquense y Mictlán jueguen a su favor.   

