 Messi da triunfo al Inter Miami en amistoso en Puerto Rico
Deportes

Lionel Messi da triunfo al Inter Miami en amistoso en Puerto Rico

El partido terminó con invasión de aficionados que llevaron al suelo al astro del futbol argentino.


Lionel Messi dio triunfo al Inter Miami en duelo amistoso en Puerto Rico
Lionel Messi dio triunfo al Inter Miami en duelo amistoso en Puerto Rico / FOTO: EFE

El astro argentino Lionel Messi anotó un penalti en el minuto 69 y dio la victoria por 2-1 al Inter Miami sobre el Independiente del Valle ecuatoriano en un partido amistoso jugado en Puerto Rico ante unos 20 mil aficionados. Lamentablemente el partido se vio interrumpido en la parte final por la invasión de seguidores, quienes buscaban saludar al futbolista argentino, quien terminó por los suelos tras el intento de la seguridad de retirar a los invasores. 

Luego de casi una hora de espera para que comenzara el encuentro, finalmente las dos plantillas entraron al campo del estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, emocionando los ánimos de los miles de espectadores que coparon las gradas del principal campo de fútbol de la isla.

El público esperaba ver en la plantilla inicial a Messi, pero el técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, decidió no incluirlo entre los estelares.

Quien sí estuvo entre los titulares de 'Las Garzas' fue el español Santiago Morales, de tan solo 19 años, y quien en el minuto 15 atizó el primer gol del Inter Miami. La anotación se produjo cuando el veterano jugador uruguayo Luis Suárez le hizo un pase largo a Morales, quien entonces burló al defensa y al portero Guido Villar para marcar el 1-0.

Sin embargo, un minuto más tarde, el ecuatoriano Patrik Mercado, del Independiente del Valle, igualó el marcador con un tiro de zurda hacia el poste derecho que el arquero Rocco Ríos Novo no pudo controlar.

Gol de Messi 

En el minuto 62, el Independiente del Valle tuvo dos grandes oportunidades para desempatar el encuentro, pero el arquero Ríos Novo detuvo ambos intentos.

Siete minutos más tarde fue que entonces llegó el gol de Messi, que puso a los miles de espectadores de pie en festejo del momento deportivo para la isla.

Previo al encuentro de este jueves, el Inter Miami había disputado tres amistosos de pretemporada: caída 3-0 ante Alianza Lima, victoria 2-1 frente al Atlético Nacional y empate 2-2 con Barcelona de Guayaquil.

Sin embargo, el último antecedente no fue positivo: el pasado sábado perdieron 3-0 frente a Los Angeles FC en la primera fecha de la MLS, torneo en el que defienden el título.

*Información EFE.

