Mixco derrota a Xelajú y sigue en la pelea por el liderato

La fecha 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continuó este sábado 11 de abril con el duelo entre Deportivo Mixco y Xelajú M. C., duelo que se desarrolló en el estadio Santo Domingo de Guzmán, con la presencia que es habitual del presidente mixqueño, Neto Bran.
Tras un arranque sin intervenciones importantes de los porteros, y con un juego ríspido donde las faltas estuvieron a la orden del día, el partido cerró la primera mitad con buenas emociones, que incluyó un gol de los locales, además de una sensacional atajada de Kevin Moscos.
Al 33, Esteban García se incrustó al área grande por la banda izquierda, y tras un centro, el balón le llegó a Edilson Reyes, quien intentó rematar a puerta ante la marca de Juan Luis Cardona, que al momento de bloquear el remate, terminó metiendo la mano y con ello el árbitro Steb Morales marcó correctamente el penalti.
Nicolás Martínez, el goleador de los mixqueños y de la competición, tomó la decisión para rematar y con un tiro bien colocado le jugó la vuelta al meta Rubén Darío Silva que se había jugado a su lado izquierdo, y el esférico llegó al lado derecho. Era el 1-0 al 35 y el gol número 13 de Martínez en el Clausura 2026, por lo que seguiría de líder de goleo, donde está cerca que ganar el tercer título individual consecutivo con los "Chicharroneros".
Tras el gol, Xelajú tuvo una chance clara de empatar el partido al 41, pero su jugador, el guatemalteco Jorge Aparicio desaprovechó la jugada al enviar el remate por arriba de la portería de los locales.
Triunfo de Mixco
Para la etapa complementaria, Mixco pudo definir el partido al 58 con el gol de Kennedy Rocha, pero el descuente marcado de forma casi inmediata por Harim Quezada dejaba un duelo abierto para la parte final del compromiso.
Nicolás Martínez tuvo un buen partido, y al 58 pudo hacer el doblete en el partido, pero ante la salida de Rubén Darío Silva, el argentino perdió el esférico, pero el balón le llegó a Kennedy Rocha, quien lo acompañaba en la jugada y con un arco desprotegido, el jugador internacional definió en solitario el 2-0.
Era un marcador casi matador para un equipo de Xelajú que lo había intentado, pero que las cosas no le salían. Pero al 63, solo 5 minutos después del gol de Rocha, apareció Harim Quezada con una jugada individual para vencer a Kevin Moscoso y hacer el descuento en el partido 2-1.
Se llegó el minuto 66 y Steven Cárdenas tuvo el empate del partido, pero el portero Moscoso en dos oportunidades le dijo no a la igualdad, y el gol de Rocha seguía haciendo la diferencia en el duelo cuando ya restaba un poco más de 20 minutos para el tiempo reglamentario.
Al 75, Nicolás Martínez anotó y era el 3-1, pero el árbitro Steb Morales señaló una posición adelantada y con ello quedó anulada la jugada. Seguía el triunfo "Chicharronero", pero por la mínima diferencia.
En el cierre del duelo, al 90+4, cuando Xelajú intentaba empatar el duelo, apareció una jugada de otro partido: Remate de larga distancia de Fernando Arce para vencer a Silva y con ello decretar el final 3-1.
Mixco llegó a 32 puntos y superó los 30 de Xelajú, y a la espera del duelo entre Antigua y Municipal, el equipo de Fabricio Benítez se asegura ya sea el subliderato del campeonato o la tercera casilla en esta fecha 19.
- Últimos partidos de Mixco en la fase regular: Visita a Mictlán, recibe a Aurora y cierra visitando a Municipal
- Últimos partidos de Xelajú en fase regular: Recibe a Achuapa, visita a Mictlán y cierra en Quetzaltenango ante Cobán Imperial.