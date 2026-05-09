Inter visita al papa León XIV tras conquistar el 'Scudetto'

El papa León XIV recibió este sábado en el Vaticano a los jugadores y directivos del Inter de Milán, reciente campeón de la Serie A, en una audiencia marcada por los mensajes sobre la responsabilidad social y el ejemplo que representan los futbolistas para las nuevas generaciones. El pontífice felicitó al conjunto ‘nerazzurro’ por la conquista del ‘Scudetto’ y destacó el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar el título número 21 en la historia del club italiano.
Durante el encuentro, León XIV instó a los jugadores a aprovechar el impacto que tienen sobre millones de jóvenes alrededor del mundo. "Mientras los felicito, les invito a reflexionar sobre la experiencia vivida, para que, en este momento de éxito, seáis portadores de un mensaje útil especialmente para el crecimiento de los jóvenes", expresó el papa, según informó la Santa Sede. Además, recordó que muchos aficionados ven a los futbolistas "como a sus ‘héroes’, como modelos a imitar", por lo que consideró que su conducta debe estar guiada por valores positivos dentro y fuera de la cancha.
Inter de Milán, campeón de la Serie A
El pontífice también subrayó la importancia de la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo como pilares del éxito deportivo. "El ‘Scudetto’ es una meta alcanzada gracias a mucho esfuerzo, trabajo en equipo, disciplina y constancia", afirmó León XIV, quien elogió la capacidad del Inter para mantenerse firme tanto en los momentos de celebración como en las etapas más difíciles de la temporada. "Han sabido manteneros tanto en los momentos emocionantes como también en los difíciles, sin desanimarse ni rendirse", añadió.
En el acto, el club italiano entregó al papa una camiseta como obsequio institucional. León XIV aprovechó además para recordar unas palabras pronunciadas hace 35 años por el papa Juan Pablo II a otro plantel del Inter, cuando pidió a los jugadores actuar "de modo que muchos puedan reconocer" en ellos "autenticidad y rectitud a toda prueba".
El encuentro tuvo lugar antes del compromiso liguero del Inter frente al Lazio en Roma, días después de que el conjunto milanés asegurara matemáticamente el campeonato tras vencer 2-0 al Parma en el estadio San Siro.