Eriksen evoluciona favorablemente tras nueva emergencia

El centrocampista danés Christian Eriksen se encuentra en buen estado de salud después del desmayo que sufrió durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. La noticia fue confirmada este lunes por la Federación Danesa de Fútbol (DBU), que informó que el jugador evoluciona favorablemente y podría recibir el alta médica en las próximas horas. El incidente generó preocupación entre aficionados, compañeros y miembros del cuerpo técnico, especialmente debido a los antecedentes cardíacos del futbolista.
El médico de la selección danesa, Morten Boesen, transmitió un mensaje tranquilizador sobre la situación del internacional danés. "Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa", señaló el especialista en un comunicado difundido a través de la red social X.
Eriksen volvió a desplomarse en un partido
El episodio ocurrió alrededor del minuto 65 del encuentro, cuando Eriksen se llevó la mano al pecho antes de desplomarse sobre el terreno de juego. El árbitro solicitó de inmediato la asistencia médica y el futbolista fue atendido por los servicios sanitarios. Posteriormente, abandonó el campo consciente y fue trasladado al Hospital Universitario de Odense para realizarse evaluaciones médicas. Según explicó Boesen, "estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él". Tras el incidente, las autoridades decidieron suspender definitivamente el partido.
La situación recordó inevitablemente el grave problema cardíaco que Eriksen sufrió durante la Eurocopa de 2021 en un partido frente a Finlandia. Desde entonces, el jugador ha continuado su carrera profesional bajo estrictos controles médicos y con un desfibrilador automático implantado. Aunque este nuevo episodio despertó inquietud en el mundo del fútbol, los informes oficiales apuntan a una recuperación favorable y refuerzan la expectativa de que el mediocampista pueda regresar pronto junto a su familia para continuar con su proceso de recuperación.