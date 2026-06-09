 Michel Platini demanda a Gianni Infantino y a la FIFA
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Michel Platini demanda a Gianni Infantino y a la FIFA

Platini sostiene que fue víctima de un complot impulsado por figuras de la FIFA que terminó frustrando sus aspiraciones de dirigir al ente del fútbol mundial.

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Michel Platini sufrió el robo de una veintena de trofeos
Michel Platini sufrió el robo de una veintena de trofeos / FOTO: EFE
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Michel Platini, una de las figuras más emblemáticas en la historia del fútbol europeo, ha iniciado una nueva batalla judicial al presentar una denuncia contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El exmandatario de la UEFA acusa a quien fuera su colaborador más cercano en el organismo continental de presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, asociación ilícita para cometer una denuncia calumniosa y denuncia calumniosa. La acción legal fue presentada el lunes en Francia y será examinada por la justicia de ese país.

De acuerdo con la información divulgada por medios franceses, el caso ha sido remitido al coordinador de los jueces de instrucción de París, un paso que conducirá a la designación de un magistrado encargado de investigar las acusaciones. Paralelamente, Platini también emprendió un procedimiento civil contra la FIFA ante un tribunal de Marsella, donde busca una compensación económica basada en los ingresos que considera haber dejado de percibir al no haber podido aspirar a la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial.

Platini acusa a Infantino de sacarlo de la batalla electoral para la presidencia de la FIFA

El exdirigente francés sostiene que existió una maniobra destinada a apartarlo de la carrera electoral de la FIFA en 2015. Según su versión, las acusaciones que derivaron en su suspensión por parte del comité de ética de la organización frustraron sus aspiraciones de convertirse en presidente del ente rector del fútbol. Finalmente, Infantino terminó asumiendo el cargo tras la salida de Platini del proceso electoral.

La denuncia llega más de una década después de los hechos que marcaron el abrupto final de la trayectoria política de Platini dentro del fútbol internacional. El tres veces ganador del Balón de Oro fue investigado por un pago de dos millones de francos suizos recibido de Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA. Sin embargo, la justicia suiza lo absolvió de manera definitiva en marzo de 2025. Ahora, Platini busca que los tribunales determinen si existió una conspiración que provocó su caída en desgracia y alteró el rumbo de la dirigencia futbolística mundial.

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Michel Platini y Joseph Blatter son absueltos en caso de corrupción - EFE

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