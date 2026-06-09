Ronaldinho lanza su primer disco llamado 'Camisa 10'

Después de conquistar el mundo del fútbol y convertirse en una de las figuras más admiradas de su generación, Ronaldinho Gaúcho ha decidido dar un nuevo paso en su carrera con el lanzamiento de Camisa 10, el primer álbum musical de su sello discográfico internacional. El proyecto, disponible desde este martes en las principales plataformas digitales, representa el cumplimiento de un sueño personal para el exfutbolista brasileño, quien ha asegurado en varias ocasiones que la música siempre ha sido una de sus grandes pasiones.
La producción destaca por su carácter global y colaborativo. El disco reúne a más de una veintena de artistas de renombre internacional, entre ellos Sean Paul, Pitbull, Juan Magán, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante. Además, participan intérpretes procedentes de 18 países, creando una propuesta multicultural que fusiona géneros como el dancehall, el afrobeats, el pop urbano, el trap y el reguetón. Esta diversidad musical convierte a Camisa 10 en una obra que busca conectar distintas culturas a través del ritmo y la creatividad.
Ronaldinho inicia su etapa como artista
Ronaldinho no solo actúa como impulsor del proyecto, sino que también participa como cantante en varias canciones. Su voz puede escucharse en temas como Perfil, junto al mexicano Luis R. Conriquez; Vamos Celebrar, en colaboración con Pitbull; y La Verde, acompañado por Tony Aguirre. Para el exastro brasileño, estas colaboraciones representan una oportunidad para explorar una nueva faceta artística y compartir escenario con músicos a los que ha admirado durante años.
Más allá de su dimensión musical, Camisa 10 simboliza el inicio de una nueva etapa para Ronaldinho y el estreno oficial de Tu Música como sello discográfico internacional. Desarrollado junto a los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, así como con Roberto de Assis, hermano y representante del exfutbolista, el proyecto busca tender puentes entre mercados y talentos de diferentes partes del mundo. Con este lanzamiento, Ronaldinho demuestra que su influencia trasciende las canchas y que su espíritu creativo continúa encontrando nuevas formas de expresión.