 Real Madrid pide a la UEFA actuar en el caso Negreira

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Mexico MEX
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Qatar QAT
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13/06 19:00 HS
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
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Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
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Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
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Senegal SEN
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France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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Deportes

Real Madrid pide a la UEFA actuar de inmediato en el caso Negreira

El club blanco presentó un escrito ante la UEFA para exigir la reactivación del expediente por el caso Negreira y reclamar medidas disciplinarias.

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Florentino Pérez y Joan Laporta en un evento en Yeda, Arabia Saudita - EFE
Florentino Pérez y Joan Laporta en un evento en Yeda, Arabia Saudita / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid elevó una petición formal ante la UEFA para que reactive el expediente disciplinario relacionado con el denominado caso Negreira y adopte las medidas que considere oportunas contra el FC Barcelona. A través de un comunicado, la entidad madridista argumentó que los hechos investigados representan una amenaza para la integridad del fútbol y afectan la confianza en las competiciones organizadas bajo los principios de igualdad y transparencia.

Según la postura del club blanco, la estructura de pagos realizada durante años al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, evidencia una situación incompatible con la neutralidad e imparcialidad que deben regir el deporte. El Real Madrid considera que la gravedad del asunto trasciende el ámbito judicial y requiere una respuesta contundente desde las instituciones deportivas encargadas de velar por el correcto funcionamiento de las competiciones.

Real Madrid exige sanciones

La entidad presidida por Florentino Pérez también instó al organismo europeo a reabrir de inmediato el procedimiento disciplinario iniciado en marzo de 2023. A juicio del club, la prolongación de este proceso sin una resolución deportiva definitiva perjudica la credibilidad del fútbol europeo y genera dudas sobre la capacidad de las autoridades para responder ante situaciones que comprometen la confianza de aficionados, clubes y patrocinadores.

El caso Negreira salió a la luz en 2023 tras conocerse que el Barcelona realizó pagos por aproximadamente 7,3 millones de euros a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, periodo en el que ocupó un cargo relevante dentro del estamento arbitral español. Mientras la investigación judicial continúa en los tribunales, la UEFA mantiene la posibilidad de retomar de oficio el expediente que abrió hace más de tres años para analizar una posible vulneración de su normativa.

Por su parte, el Real Madrid reiteró que continuará impulsando todas las acciones que considere necesarias para esclarecer los hechos y defender los valores fundamentales del deporte. Además, recordó que participa en el proceso penal como acusación particular y sostuvo que las instituciones futbolísticas deben actuar con firmeza para garantizar la transparencia y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse en el futuro.

Foto embed
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez que investiga los pagos que durante años le hizo el FC Barcelona. -

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