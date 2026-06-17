Real Madrid pide a la UEFA actuar en el caso Negreira

El Real Madrid elevó una petición formal ante la UEFA para que reactive el expediente disciplinario relacionado con el denominado caso Negreira y adopte las medidas que considere oportunas contra el FC Barcelona. A través de un comunicado, la entidad madridista argumentó que los hechos investigados representan una amenaza para la integridad del fútbol y afectan la confianza en las competiciones organizadas bajo los principios de igualdad y transparencia.
Según la postura del club blanco, la estructura de pagos realizada durante años al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, evidencia una situación incompatible con la neutralidad e imparcialidad que deben regir el deporte. El Real Madrid considera que la gravedad del asunto trasciende el ámbito judicial y requiere una respuesta contundente desde las instituciones deportivas encargadas de velar por el correcto funcionamiento de las competiciones.
Real Madrid exige sanciones
La entidad presidida por Florentino Pérez también instó al organismo europeo a reabrir de inmediato el procedimiento disciplinario iniciado en marzo de 2023. A juicio del club, la prolongación de este proceso sin una resolución deportiva definitiva perjudica la credibilidad del fútbol europeo y genera dudas sobre la capacidad de las autoridades para responder ante situaciones que comprometen la confianza de aficionados, clubes y patrocinadores.
El caso Negreira salió a la luz en 2023 tras conocerse que el Barcelona realizó pagos por aproximadamente 7,3 millones de euros a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, periodo en el que ocupó un cargo relevante dentro del estamento arbitral español. Mientras la investigación judicial continúa en los tribunales, la UEFA mantiene la posibilidad de retomar de oficio el expediente que abrió hace más de tres años para analizar una posible vulneración de su normativa.
Por su parte, el Real Madrid reiteró que continuará impulsando todas las acciones que considere necesarias para esclarecer los hechos y defender los valores fundamentales del deporte. Además, recordó que participa en el proceso penal como acusación particular y sostuvo que las instituciones futbolísticas deben actuar con firmeza para garantizar la transparencia y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse en el futuro.