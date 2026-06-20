 Flaminia Villagrán Celebra Victoria de Alemania en Toronto

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Deportes

Flaminia Villagrán celebra la victoria de Alemania en el Estadio de Toronto

La guatemalteca sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde las gradas del estadio de Toronto.

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Flaminia Villagrán, Redes sociales
Flaminia Villagrán / FOTO: Redes sociales
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El Mundial 2026 sigue regalando momentos memorables tanto dentro como fuera de la cancha. Esta vez, una de las protagonistas fue la guatemalteca Flaminia Villagrán, quien compartió con sus seguidores una fotografía desde las gradas del estadio de Toronto mientras apoyaba a la selección de Alemania.

La influencer y presentadora publicó una historia en redes sociales luciendo la camiseta de la Mannschaft y celebrando una de las anotaciones del encuentro. La imagen rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron su entusiasmo por vivir la experiencia mundialista desde uno de los escenarios más importantes del torneo.

Una experiencia mundialista desde las tribunas

En la fotografía compartida por Villagrán se le observa sonriente, con los colores de Alemania pintados en el rostro y levantando el puño en señal de celebración.

El ambiente en el estadio era de auténtica fiesta futbolera. Miles de aficionados acompañaron a la selección alemana en un partido clave de la fase de grupos, convirtiendo las tribunas en una auténtica marea de banderas, cánticos y emociones.

La publicación fue acompañada por un mensaje sencillo pero contundente: "Deutschland!!!!!", palabra que significa Alemania en alemán, junto a emojis con los colores de la bandera germana y un balón de futbol.

Foto embed
Flaminia Villagrán - Redes sociales

La pasión de los aficionados en el Mundial 2026

Uno de los aspectos que más ha caracterizado al Mundial 2026 ha sido la presencia de aficionados provenientes de todos los rincones del planeta.

Los estadios de Estados Unidos, México y Canadá han reunido a miles de seguidores que han viajado largas distancias para acompañar a sus selecciones favoritas y vivir una experiencia única.

Flaminia Villagrán forma parte de esa enorme comunidad de fanáticos que han aprovechado el torneo para compartir momentos especiales a través de las redes sociales, acercando a sus seguidores a la emoción de la Copa del Mundo.

¿Quién es Flaminia Villagrán?

Flaminia Villagrán es una destacada médico, cantautora y política guatemalteca. Es nieta del exvicepresidente Francisco Villagrán Kramer y ha ganado reconocimiento tanto por su labor en la medicina estética como por su incursión en el mundo del arte y la política.

Su presencia en redes sociales le ha permitido construir una amplia comunidad de seguidores que siguen de cerca sus viajes, proyectos profesionales y estilo de vida.

Además de su faceta como comunicadora, también ha participado en diversas campañas publicitarias y actividades relacionadas con el entretenimiento, convirtiéndose en una de las figuras más conocidas del ámbito digital guatemalteco.

Alemania busca recuperar su protagonismo

La selección alemana llegó al Mundial 2026 con la misión de dejar atrás las decepcionantes actuaciones de las últimas ediciones, en las que no logró superar la fase de grupos.

Bajo la dirección técnica de Julian Nagelsmann, el equipo inició un proceso de renovación apoyándose en una generación de futbolistas jóvenes que combina talento, velocidad y experiencia internacional.

Jugadores como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jonathan Tah y Felix Nmecha han sido señalados como algunas de las piezas clave del proyecto alemán para volver a competir por el título mundial.

Cada triunfo representa un paso importante para una selección que busca recuperar el prestigio que la llevó a conquistar cuatro Copas del Mundo a lo largo de su historia.

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