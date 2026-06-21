Jorge Vega conquista el oro panamericano en Río de Janeiro

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega volvió a demostrar su calidad internacional al coronarse campeón de la prueba de suelo en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, celebrado este domingo en Río de Janeiro. Con una destacada puntuación de 14.166, el atleta nacional se impuso ante una exigente competencia continental y sumó una nueva página de éxito para el deporte guatemalteco.
La medalla de plata fue obtenida por el colombiano Ángel Barajas, quien alcanzó 13.900 puntos, mientras que el bronce quedó en manos del brasileño Vitaliy Guimaraes con 13.700 unidades. La lucha por el tercer lugar fue especialmente reñida, ya que el canadiense Felix Dolce registró la misma puntuación final. Sin embargo, el criterio de desempate favoreció al representante local gracias a una mejor calificación en dificultad.
Jorge Vega con destacada actuación
Vega, nacido en 1995, destacó por presentar la rutina con el mayor nivel de dificultad entre los medallistas, obteniendo una nota de 5.7 en ese apartado. Aunque recibió una penalización de 0.1 puntos, su excelente ejecución le permitió mantenerse al frente de la clasificación y asegurar el primer lugar. Su desempeño reflejó experiencia, precisión y la capacidad de responder bajo presión en una final de alto nivel.
Este triunfo reafirma a Jorge Vega como uno de los máximos referentes de la gimnasia en Guatemala y en la región. Además, la competencia dejó en evidencia el crecimiento de nuevas figuras como Ángel Barajas, de apenas 19 años, quien continúa consolidándose como una de las mayores promesas de la gimnasia continental.