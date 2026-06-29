Viviana Aroche gana oro en Panamericano de Atletismo 2026

La atleta guatemalteca, Viviana Aroche, brilló anoche en el Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores Medellín 2026, al conquistar la medalla de oro en la prueba de los 10,000 metros, tras detener el cronómetro en 34:41.95 minutos, resultado que confirma el gran momento deportivo que atraviesa y pone en alto el nombre de Guatemala en el continente.
Con este resultado Viviana tiene asegurado su boleto para los Juegos Panamericanos del 2027, los cuales serán del viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto en el Área Metropolitana de Lima-Callao, Perú.
"La Federación Deportiva Nacional de Atletismo felicita a nuestras atletas por representar con orgullo a Guatemala en este importante certamen continental, demostrando entrega, esfuerzo y compromiso en cada una de sus competencias", señaló la institución en sus redes sociales.
Tras el triunfo, esto dijo la atleta guatemalteca a los organizadores: "Atrás de lo deportivo, tengo un hijo... me dedico completamente a él y al deporte".
Pronunciamiento del equipo de Viviana Aroche
"Con una demostración de estrategia y templanza Vivi remató en los últimos metros para coronarse campeona panamericana. Aroche obtuvo la medalla de oro en una reñida final de los 10,000 metros planos en el estadio Alfonso Galviz, en el primer Campeonato Panamericano de Atletismo Mayor realizado en Medellín, Colombia. Con este triunfo Viviana Aroche está clasificada para los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027 en República de Perú", detalló Blue Team GT, el equipo de la atleta nacional.
"Muchas felicidades a nuestra atleta y a todo su equipo de trabajo y de más patrocinadores", felicitó Blue Team GT.
Otros resultados
- Thelma Noemí Fuentes Cajas registró 12.86 m en salto triple
- Danisha Chimilio Álvarez logró una marca de 12.73 m en salto triple
- Thelma Noemí Fuentes Cajas alcanzó 6.02 m en salto largo
- Mariandrée Chacón Arroche marcó 11.34 s en los 100 metros
- Mariandrée Chacón Arroche registró 23.25 s en los 200 metros.