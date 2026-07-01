 Chats de Alessandro Bastoni: implicaciones en prostitución infantil

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Deportes

Filtran los chats de Alessandro Bastoni que lo involucran en delito de prostitución infantil

El futbolista y estrella del Inter de Milán es investigado en Italia por presunta prostitución infantil y comparecerá ante la Fiscalía italiana el viernes.

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Alessandro Bastoni, EFE
Alessandro Bastoni / FOTO: EFE
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Alessandro Bastoni está en el ojo del huracán desde que su nombre quedó vinculado a una investigación judicial en Italia relacionada con una presunta red de prostitución, cenas privadas y fiestas organizadas para clientes con alto poder adquisitivo. 

El defensa del Inter ha recibido una citación para comparecer ante la Fiscalía y está siendo investigado por un presunto episodio ocurrido en junio de 2020, cuando una joven que habría participado en uno de esos encuentros era menor de edad.

La defensa del jugador niega de forma tajante que hubiera mantenido relaciones de pago, especialmente con menores.  

Sin embargo, las conversaciones entre Alessandro Bastoni y una supuesta red de prostitución que investiga la Fiscalía de Milán fueron filtradas este miércoles a los medios italianos y revelan nuevos detalles sobre el caso.

Según adelantaron los principales medios italianos, las conversaciones, extraídas del móvil del investigado Alessio Salomone, colaborador de la presunta red que explotaba la prostitución "Ma.De", investigada desde el pasado mes de abril, muestran la organización de una cena en 2020 en la que participó una joven que en ese momento tenía 17 años y ocho meses.

De acuerdo a las filtraciones de las actas judiciales', el defensa interista preguntó a Salomone sobre la logística del encuentro: "¿Pero ahí hay sitios para esconderse?", a lo que el intermediario respondió: "Algo nos inventamos, como mucho la llevas a casa".

"Duermo aquí y mañana me llevan de vuelta a casa". La tesis de la Fiscalía sostiene que la chica, entonces de 17 años, habría pasado la noche en el domicilio del defensa del Inter en el marco de un encuentro sexual de pago, supuestamente organizado por un colaborador de la agencia.

Tanto Alessandro Bastoni como Salomone aparecen investigados por prostitución de menores.

Respuestas

El abogado de Alessandro Bastoni, Salvatore Scuto, descartó este miércoles "de manera categórica" que Bastoni "haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, y mucho menos con una menor de edad".

La joven ya fue interrogada por las autoridades en calidad de testigo y, según trascendió de sus declaraciones, habría restado importancia a los hechos.

La pesquisa se enmarca en una investigación más amplia contra "Ma.De", una supuesta agencia de 'escorts' con sede en Cinisello Balsamo (Milán) que, según la Fiscalía, organizaba fiestas "todo incluido" para clientes vip, principalmente futbolistas, y por la que cuatro personas fueron detenidas.

El negocio principal de la organización consistía en organizar fiestas exclusivas para celebridades en locales de moda de Milán que incluían cenas, discotecas y pernoctaciones en hoteles donde presuntamente se facilitaba el consumo de gas de la risa.

Dentro de la misma operación, la Guardia di Finanza (policía financiera italiana) citó a declarar en calidad de testigos a otros tres futbolistas: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, aunque hasta el momento ninguno de ellos se encuentra bajo investigación. 

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