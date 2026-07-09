 El guatemalteco Matt Evans da el salto al futbol europeo

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
Deportes

El guatemalteco Matt Evans da el salto al futbol europeo

El seleccionado guatemalteco emprende una nueva etapa en su carrera con el FC Wacker Innsbruck de Austria.

Compartir:
Foto: FEDEFUT
El seleccionado sub-20 Matt Evans firma su primer contrato profesional / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El futbolista guatemalteco Matt Evans continuará su desarrollo profesional en el fútbol europeo tras concretarse su llegada al FC Wacker Innsbruck, equipo que actualmente compite en la segunda división de Austria. El mediocampista ofensivo jugará la próxima temporada en calidad de préstamo procedente de Los Angeles FC (LAFC), como parte de la alianza deportiva que ambos clubes mantienen desde 2023. Con este movimiento, Evans buscará sumar minutos de competencia y seguir consolidando su crecimiento en un entorno altamente competitivo.

Con apenas 20 años, Evans se ha convertido en una de las promesas del fútbol guatemalteco. Formado en la academia del LAFC desde 2017, fue ascendiendo por las distintas categorías del club hasta destacar con LAFC2 en la MLS NEXT Pro, donde acumuló 13 goles y siete asistencias en 56 partidos disputados. Su buen desempeño le permitió debutar con el primer equipo durante la presente temporada, además de registrar una asistencia en sus primeras apariciones oficiales. Ahora, el volante tendrá la oportunidad de demostrar su talento en Europa, siguiendo los pasos de Adrian Wibowo, otro jugador cedido por el conjunto angelino al club austriaco.

Nuevo reto en la carrera de Matt Evans

El crecimiento de Evans también ha sido evidente a nivel internacional. Después de representar a Guatemala en categorías juveniles, debutó con la selección absoluta en junio de 2025 durante un encuentro de la eliminatoria mundialista frente a Jamaica. Posteriormente, integró la convocatoria nacional para la Copa Oro de la Concacaf y continuó sumando experiencia con el combinado chapín, incluyendo participaciones en amistosos internacionales ante República Checa y Ecuador, rivales de gran exigencia que contribuyeron a su formación como futbolista.

Desde el FC Wacker Innsbruck existe un ambiente de optimismo por la incorporación del guatemalteco. El director deportivo, Jacob Griesebner, destacó que Evans aportará creatividad y desequilibrio al ataque, además de confiar en que dará un importante paso en su carrera vistiendo los colores del histórico club austriaco.

Por su parte, el jugador aseguró que quedó impresionado por la tradición y la pasión que rodean a la institución, y expresó su entusiasmo por disputar sus primeros partidos en Austria y demostrar todo su potencial. Este nuevo desafío representa una oportunidad valiosa para que Matt Evans continúe su evolución y siga dejando en alto el nombre de Guatemala en el fútbol internacional.

Foto embed
Matt Evans celebra el triunfo de Los Ángeles FC - LAFC

En Portada

Lluvias generan inundaciones en Alta Verapaz e Izabalt
Nacionales

Lluvias generan inundaciones en Alta Verapaz e Izabal

08:39 AM, Jul 09
Localizan a dos personas fallecidas en Villa Canalest
Nacionales

Localizan a dos personas fallecidas en Villa Canales

07:33 AM, Jul 09
Caída de árbol y tráiler con fallas complican el tránsito en la capitalt
Nacionales

Caída de árbol y tráiler con fallas complican el tránsito en la capital

07:05 AM, Jul 09
Motorista fallece tras colisionar contra un poste en la calzada San Juant
Nacionales

Motorista fallece tras colisionar contra un poste en la calzada San Juan

06:27 AM, Jul 09
Fallece Bonnie Tyler, la voz de Total Eclipse of the Heart, a los 75 añost
Farándula

Fallece Bonnie Tyler, la voz de "Total Eclipse of the Heart", a los 75 años

07:31 AM, Jul 09

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosMéxicoCopa del MundoArgentinaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar