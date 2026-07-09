El guatemalteco Matt Evans da el salto al futbol europeo

El futbolista guatemalteco Matt Evans continuará su desarrollo profesional en el fútbol europeo tras concretarse su llegada al FC Wacker Innsbruck, equipo que actualmente compite en la segunda división de Austria. El mediocampista ofensivo jugará la próxima temporada en calidad de préstamo procedente de Los Angeles FC (LAFC), como parte de la alianza deportiva que ambos clubes mantienen desde 2023. Con este movimiento, Evans buscará sumar minutos de competencia y seguir consolidando su crecimiento en un entorno altamente competitivo.
Con apenas 20 años, Evans se ha convertido en una de las promesas del fútbol guatemalteco. Formado en la academia del LAFC desde 2017, fue ascendiendo por las distintas categorías del club hasta destacar con LAFC2 en la MLS NEXT Pro, donde acumuló 13 goles y siete asistencias en 56 partidos disputados. Su buen desempeño le permitió debutar con el primer equipo durante la presente temporada, además de registrar una asistencia en sus primeras apariciones oficiales. Ahora, el volante tendrá la oportunidad de demostrar su talento en Europa, siguiendo los pasos de Adrian Wibowo, otro jugador cedido por el conjunto angelino al club austriaco.
Nuevo reto en la carrera de Matt Evans
El crecimiento de Evans también ha sido evidente a nivel internacional. Después de representar a Guatemala en categorías juveniles, debutó con la selección absoluta en junio de 2025 durante un encuentro de la eliminatoria mundialista frente a Jamaica. Posteriormente, integró la convocatoria nacional para la Copa Oro de la Concacaf y continuó sumando experiencia con el combinado chapín, incluyendo participaciones en amistosos internacionales ante República Checa y Ecuador, rivales de gran exigencia que contribuyeron a su formación como futbolista.
Desde el FC Wacker Innsbruck existe un ambiente de optimismo por la incorporación del guatemalteco. El director deportivo, Jacob Griesebner, destacó que Evans aportará creatividad y desequilibrio al ataque, además de confiar en que dará un importante paso en su carrera vistiendo los colores del histórico club austriaco.
Por su parte, el jugador aseguró que quedó impresionado por la tradición y la pasión que rodean a la institución, y expresó su entusiasmo por disputar sus primeros partidos en Austria y demostrar todo su potencial. Este nuevo desafío representa una oportunidad valiosa para que Matt Evans continúe su evolución y siga dejando en alto el nombre de Guatemala en el fútbol internacional.