 El tifón Bavi causa numerosas cancelaciones en aeropuertos del este de China y Taiwán

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El tifón Bavi causa numerosas cancelaciones en aeropuertos del este de China y Taiwán

En la costa oriental china, los aeropuertos de Wenzhou, en Zhejiang, y Fuzhou, en Fujian, habían cancelado todos sus vuelos.

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Pantallas vacías debido a los vuelos cancelados en la terminal de salidas nacionales del aeropuerto de Wenzhou ante el paso del tifón Bavi, en Wenzhou, en la provincia china de Zhejiang (sureste), EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Pantallas vacías debido a los vuelos cancelados en la terminal de salidas nacionales del aeropuerto de Wenzhou ante el paso del tifón Bavi, en Wenzhou, en la provincia china de Zhejiang (sureste) / FOTO: EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
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El avance del tifón Bavi causaba este sábado cancelaciones masivas en aeropuertos del este de China y Taiwán, con la actividad prácticamente paralizada en terminales como Wenzhou, Fuzhou y Taoyuan.

El aeropuerto taiwanés de Taoyuan, principal puerta de entrada a Taiwán, mostraba 552 vuelos cancelados y solo una quincena pendientes de operar, después de que las autoridades isleñas advirtieran de que el tramo de mayor impacto del tifón se produciría entre la mañana y la tarde del sábado, según datos del portal especializado Feichangzhun.

En la costa oriental china, los aeropuertos de Wenzhou, en Zhejiang, y Fuzhou, en Fujian, habían cancelado todos sus vuelos, 58 y 74, respectivamente, a media tarde local del sábado, mientras Bavi se aproximaba al litoral donde se espera que toque tierra en la madrugada del domingo.

Otros aeropuertos de la región registraban alteraciones importantes aunque mantenían parte de su actividad: Ningbo presentaba una normalidad del 20 %, con 146 cancelaciones; Hangzhou, del 67 %, con 225 vuelos anulados; y el aeropuerto Pudong de Shanghái, del 51 %, con 436 cancelaciones, según Feichangzhun.

En Shanghái-Hongqiao, se anotaban 165 vuelos cancelados, mientras Xiamen mantenía un 77 % de normalidad, con 46 cancelaciones, y Nanjing-Lukou operaba al 80 %, con 44 vuelos anulados.

Los datos se suman a las cancelaciones ya anunciadas por las autoridades aeroportuarias y aerolíneas chinas en las últimas jornadas, así como a las medidas de cambio y reembolso sin penalización activadas por compañías como Air China, China Southern, China Eastern y Hainan Airlines para rutas afectadas por el temporal.

El Centro Meteorológico Nacional de China mantuvo este sábado la alerta naranja por tifón y emitió la primera alerta roja por lluvias del año, con previsión de precipitaciones torrenciales en Zhejiang, Fujian, Taiwán y otras regiones del este y norte del país.

Bavi, que volvió a fortalecerse a tifón fuerte durante la madrugada, según las autoridades meteorológicas chinas, podría tocar tierra el domingo entre Sanmen y Cangnan, en Zhejiang, antes de internarse en China y debilitarse gradualmente.

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