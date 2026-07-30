Carta de Lucas Trejo a su familia fallecida en Venezuela

"Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba, perder a mi familia. Me tocó buscar en un edificio derrumbado completamente a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida... no había nada que me aterrara más en mi existencia.. Pero decidí hacerlo desde la fe, creyendo que podían estar vivos, por eso esta imagen, cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por fe, aun en las peores circunstancias", fue el mensaje del futbolista argentino Lucas Trejo, quien perdió a su esposa Anina, y a sus dos niños, Aarón y Aihnoa, durante los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela a finales de junio del presente año.
Tras un mes en silencio en sus redes sociales, Lucas Trejo recordó con esas dolorosas palabras cómo vivió esos momentos difíciles de su vida en los cuales trataba de buscar con vida a sus seres queridos.
Palabras de agradecimiento
"Gracias a todos los que estuvieron a mi lado en esas primeras 72 horas. Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron, sin dudas Dios los envío para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias", fueron las palabras de agradecimiento del futbolista de 38 años que es parte del plante Club Sport Marítimo de La Guaira de Venezuela.
Por último, Trejo escribió en su res social de Instagram: "Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: La vida de ellos no va ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir! Nos vemos pronto Venezuela".
Con este mensaje, el futbolista confirma que tras la pérdida de su familia estará retornando a su país de origen para seguir reconstruyendo su vida al lado de los seres que lo aman en territorio argentino, y que serán una pieza clave para estar en los momentos más difíciles del jugador profesional.