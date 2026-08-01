Raquetbol y patinaje cierra actividad en Santo Domingo 2026

El raquetbol llegó a su fin en Santo Domingo 2026 con una presea de plata para Guatemala, gracias a la actuación del equipo femenino conformado por Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez.
Las guatemaltecas enfrentaron en la final a Montserrat Mejía y Alexandra Herrera, de México, quienes se quedaron con el triunfo por 2-1 y con la medalla de oro. El equipo nacional peleó cada punto con el objetivo de llevar a Guatemala a lo más alto del podio, en una destacada actuación de Martínez y Rodríguez.
La serie arrancó con el duelo entre Mejía y Rodríguez, que favoreció a la mexicana por 3-0, con parciales de 11-7, 11-5 y 11-7. Posteriormente, Gabriela Martínez igualó la serie al imponerse 3-0 sobre Herrera, con marcadores de 12-10, 11-7 y 11-9. En el encuentro de dobles, las mexicanas sellaron la victoria al imponerse por 11-4, 11-6 y 11-9.
La Selección Nacional de Raquetbol concluyó su participación en las justas con seis medallas: cuatro de plata y dos de bronce.
Patinaje cierra la aventura en Santo Domingo 2026
Este sábado se bajó el telón del patinaje sobre ruedas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con las pruebas de los 1000 metros sprint, en las que los atletas guatemaltecos volvieron a figurar entre los protagonistas.
En la rama femenina, Dalia Soberanis finalizó en la quinta posición con un tiempo de 1:31.313, mientras que Luisa Sandoval concluyó sexta con 1:34.245. El podio fue dominado por Kollin Castro, de Colombia (1:29.101), seguida por Angy Quintero, de Venezuela, y Gabriela Rueda, de Colombia.
En la prueba masculina, Guatemala volvió a rozar el podio gracias a Allan López, quien finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 1:24.067. El nacional se mantuvo en la lucha por las medallas hasta el cierre de una competencia dominada por Colombia, que hizo el 1-2 con Jhon Tascón y Juan Mantilla.
Por su parte, Faberson Bonilla también compitió en los 1000 metros sprint y finalizó en la undécima posición con un registro de 1:28.615.
El patinaje guatemalteco cerró su participación en Santo Domingo 2026 con seis medallas: dos de oro, dos de plata y dos de bronce, consolidándose como una de las disciplinas más exitosas para el país en estas justas regionales.
Ciclismo de ruta: Gabriela Soto en el top 10
Este sábado se disputó la prueba femenina de ciclismo de ruta en el Malecón de Santo Domingo, donde Guatemala tomó la salida con cuatro representantes en una competencia que se definió en un cerrado esprint y en la que la cubana Marlies Mejías conquistó la medalla de oro.
Guatemala dio pelea durante los 123 kilómetros del recorrido, especialmente con Gabriela Soto, quien se mantuvo en el grupo puntero soportando el ritmo de competencia y cruzó la meta en el décimo lugar con un tiempo de 3:10:35, a tan solo tres segundos del grupo de las medallistas.
También completaron la prueba Jazmín Puac (31.ª), Cynthia Lee (32.ª) y Andrea Vásquez (34.ª), en una exigente carrera marcada por las altas temperaturas, en la que finalizaron 37 de las 41 corredoras inscritas.
El podio fue completado por Teniel Campbell, de Trinidad y Tobago, quien obtuvo la plata, y Yareli Acevedo, de México, quien se quedó con el bronce.
*Información COG.