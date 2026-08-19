 Resultado Cobán vs. Antigua - Jornada 2 Apertura 2026
Deportes

Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperial

Con un hombre más durante todo el segundo tiempo, Antigua GFC venció 0-2 a Cobán Imperial y escaló al primer lugar del Apertura 2026 con nueve puntos y mejor diferencia de goles.

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Celebración de Antigua GFC ante Cobán Imperial - Antigua GFC
Celebración de Antigua GFC ante Cobán Imperial / FOTO: Antigua GFC
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Cobán Imperial y Antigua GFC se enfrentaron este miércoles en el partido reprogramado de la segunda jornada del Apertura 2026 del futbol guatemalteco. El estadio José Ángel Rossi fue el escenario de un encuentro intenso, marcado por la disputa física y la gran cantidad de tarjetas mostradas durante la primera mitad.

El compromiso tuvo un primer tiempo bastante ríspido, especialmente para Cobán Imperial, que acumuló varias amonestaciones. La situación se complicó cerca del descanso, cuando Ángel Cabrera recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a los locales con un hombre menos para afrontar todo el segundo período.

Antigua GFC lo resolvió en el segundo tiempo

La superioridad numérica terminó siendo aprovechada por Antigua GFC. Al minuto 49, Kevin López abrió el marcador después de recibir un preciso pase de Juan Moreno. El delantero hondureño quedó completamente solo dentro del área y no desaprovechó la oportunidad para definir con tranquilidad y poner el 0-1, sobre el minuto 90+6 Jehú Fajardo anotaría el 0-2 definitivo, nuevamente tras una gran asistencia de Juan Moreno.

Con esta victoria, Antigua GFC llegó a nueve puntos y se convirtió en el nuevo líder del Apertura 2026 gracias a una diferencia de goles de +6. El conjunto colonial iguala en unidades con Municipal, Guastatoya y San Pedro, pero supera a sus rivales por su mejor diferencia de goles, ya que los tres cuentan con +4.

Además, Antigua tiene un partido pendiente, correspondiente a la cuarta jornada, que disputará el próximo 23 de septiembre frente a Xelajú MC.

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Partido entre Cobán Imperial vs. Antigua GFC - Cobán Imperial
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