Tadej Pogacar abandona la Vuelta a España 2026

La Vuelta a España 2026 sufrió un duro golpe este sábado con el abandono de Tadej Pogacar. El esloveno del UAE Team Emirates-XRG, quien portaba el maillot rojo como líder de la clasificación general y era el principal favorito para conquistar el título, tuvo que retirarse durante el transcurso de la octava etapa después de sufrir una fuerte caída a 32 kilómetros de la meta.
Pogacar quedó tendido sobre el asfalto y fue atendido inmediatamente por los médicos de la carrera. El ciclista evidenció molestias y daños en la zona de la clavícula izquierda y, tras recibir asistencia, realizó un gesto negativo que dejó claro que no estaba en condiciones de continuar. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia para continuar con la evaluación de sus lesiones.
Duro revés para Pogacar
El abandono representa un duro revés para el cinco veces campeón del Tour de Francia, quien había llegado a la Vuelta como una de las grandes figuras y con el objetivo de luchar por el maillot rojo. La carrera apenas superaba su primera semana de competencia y ya había estado marcada por la cancelación de la tercera etapa, pero ahora suma la inesperada salida de uno de sus máximos protagonistas.
La Vuelta a España 2026 también ha tenido presencia guatemalteca, aunque con un desenlace desafortunado para Sergio Chumil. El corredor nacional sufrió una fuerte caída durante la segunda etapa, cuando faltaban 50 kilómetros para la meta. Afortunadamente, las lesiones no requirieron cirugía y Chumil presentó principalmente una fuerte contusión, además de cortes en zonas como los codos. Con el retiro de Pogacar, la clasificación general queda abierta a una nueva batalla por el liderato en las jornadas restantes.