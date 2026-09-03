 Luis Enrique: Fabián Ruiz y Dembélé merecen el Balón de Oro
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Luis Enrique cree que Fabián Ruiz y Dembélé merecen el Balón de Oro

La lista de finalistas del Balón de Oro se hará pública el próximo 18 de septiembre. El anuncio del ganador será el 26 de octubre en Londres.

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Luis Enrique, técnico del PSG
Luis Enrique, técnico del PSG / FOTO: EFE
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Luis Enrique Martínez, entrenador español del París Saint-Germain, dijo este jueves "no interesarse" por las distinciones individuales como el Balón de Oro, pero puntualizó que este año lo merecería de nuevo un jugador de su equipo, y citó al español Fabián Ruiz y al francés Ousmane Dembélé (vigente ganador del galardón).

"Nosotros tenemos de todo; varios han ganado la Champions, luego está Fabián (Ruiz) que ha ganado también el Mundial, y luego Dembélé. Puedo equivocarme en mi predicción. Pero no me interesan las recompensas individuales, porque hablamos de un deporte de equipo", declaró Luis Enrique, en la rueda de prensa previa a medirse en Liga al Mónaco del técnico brasileño Filipe Luís.

La lista de finalistas del Balón de Oro se hará pública el próximo 18 de septiembre. El anuncio del ganador será el 26 de octubre en Londres.

A menos de una semana de estrenarse frente al Slovan de Bratislava en la Liga de Campeones, de la que el PSG es doble campeón (2025 y 2026), el antiguo seleccionador español Luis Enrique insistió en que los objetivos del club están "claros".

Queremos "ganar los trofeos importantes y no hay ninguno más importante que el de la Champions, todos los hinchas parisinos están convencidos de que podemos hacerlo, pero no será fácil", dijo Luis Enrique.

Un mercado de fichajes excepcional

Luis Enrique calificó el mercado de fichajes que acaba de cerrarse en Francia como "excepcional" para el PSG y agradeció el trabajo de la presidencia y del consejero deportivo, Luis Campos.

"Lo que puedo decir es que estoy contento, luego habrá que ver cómo se va adaptando cada jugador", matizó.

El PSG ha contratado al español Ferran Torres (procedente del Barcelona), al internacional francés Maghnes Akliouche (del Mónaco), al belga Mika Godts (del Ajax), al internacional francés Lucas Digne (procedente del Aston Villa) y al joven portero italiano Alessandro Longoni, de la cantera del Milan.

Estos fichajes, valorados en 150 millones de euros, han sido claramente superados por las ventas del PSG, estimadas en 350 millones, una situación poco habitual desde que el capital catarí adquirió el club en 2011.

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Luis Enrique, técnico del PSG - EFE

*Información EFE.

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