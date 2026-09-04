Julián Álvarez vuelve a la convocatoria del Atlético

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, volverá este viernes a la convocatoria para el partido contra el Athletic Club en Bilbao, según confirmó Diego Simeone, su entrenador, tras perderse el último duelo contra el Sevilla por una indisposición.
"Está entrenando muy bien. El viernes va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperado lo mejor de él, como todos sus compañeros", declaró el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento vespertino sobre el atacante, cuya continuidad en el equipo quedó confirmada en el cierre del mercado del pasado martes, tras su frustrado fichaje por el Barcelona.
El delantero argentino sólo ha disputado uno de los tres primeros encuentros de esta temporada. Fuera del primer choque contra el Málaga, por falta de rodaje tras sumarse a la pretemporada el pasado 10 de agosto, jugó 33 minutos en la segunda cita ante el Villarreal, con la bronca del público, y se perdió el último choque en Sevilla a causa de la citada indisposición, que lo impidió ejercitarse el miércoles, el jueves y el viernes de la semana pasada.
Simeone: "Es una oportunidad para Julián de ajustar un montón de situaciones en su vida"
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que, con todo lo sucedido este verano y su fichaje frustrado por el Barcelona, Julián Alvarez tiene "una oportunidad" de "ajustar un montón de situaciones en su vida" y consideró que "es un paso" que es "aprendizaje puro" para el futbolista.
"Yo quiero ser muy claro. Para mí, la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián de ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro?", explicó en rueda de prensa, tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.
*Información EFE.