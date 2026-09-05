 Al-Ittihad le quita el invicto al club de Cristiano Ronaldo
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Al-Ittihad le quita el invicto al equipo de Cristiano Ronaldo

Este resultado supuso la primera derrota de la temporada para el conjunto de Cristiano Ronaldo en apenas cinco fechas disputadas.

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Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr
Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / FOTO: AlNassr Saudi
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En la quinta jornada de la Saudi Pro League 2026-2027, el Al-Ittihad F. C. derrotó 2-1 al club Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en el King Abdullah Sports City (también referido como Al-Inma Stadium) de Yeda ante 47 mil 661 espectadores.

Este resultado supuso la primera derrota de la temporada para el conjunto de Cristiano Ronaldo y Ange Postecoglou, que llegaba invicto, y mantuvo a Al-Ittihad sin derrotas.

El partido arrancó con intensidad. El Al-Ittihad se adelantó muy pronto, en el minuto 4, gracias a George Ilenikhena. Un centro desde la derecha llegó a Steven Bergwijn, cuyo disparo rebotó en el larguero o fue despejado hacia el poste por el portero Nawaf Al-Aqidi; el delantero franco-nigeriano remató de cabeza o aprovechó el rechazo para marcar el 1-0.

El mismo Ilenikhena, que había sido titular por delante de Youssef En-Nesyri, firmó el 2-0 en el minuto 22 con una gran definición: recibió un pase preciso o un centro de Houssem Aouar y tocó el balón por encima del portero o lo empujó con athleticism hacia la red.

Descontó el Al Nassr de Cristiano Ronaldo 

El Al-Nassr reaccionó antes del descanso. En el minuto 36, Ângelo (Angelo Gabriel) recortó distancias al 2-1. Cristiano Ronaldo participó en la jugada, conectando con João Félix, cuyo disparo fue atajado por Predrag Rajković; Ângelo empujó el rechace. El portugués tuvo pocas ocasiones y no logró marcar, sumando solo disparos desviados.

Ilenikhena fue la figura destacada con su doblete, mientras el Al-Nassr lamentó su inicio lento y la falta de acierto ofensivo pese a la presión posterior. El técnico Postecoglou criticó que el rival solo jugó bien los primeros 15 minutos, pero el resultado favoreció a los de Yeda en este clásico saudí.

Con este triunfo, el Ittihad subió a la cuarta posición con 11 puntos (3 victorias y 2 empates), a un punto del Al-Nassr (12 puntos, segunda plaza tras cuatro victorias y esta derrota) y a cuatro del líder Al-Hilal (15 puntos).

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