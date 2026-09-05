 Hugh Jackman negocia la compra de un club en Inglaterra
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Del cine al fútbol: Hugh Jackman negocia la compra de un club en Inglaterra

Hugh Jackman negocia la compra de una participación en un club inglés y busca seguir el camino de celebridades como Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

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Hugh Jackman, Instagram
Hugh Jackman / FOTO: Instagram
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El actor australiano Hugh Jackman podría dar un nuevo paso en su relación con el fútbol inglés. El protagonista de reconocidas producciones de Hollywood confirmó que mantiene conversaciones para adquirir una participación en el Norwich City, club que compite en el Championship, la segunda categoría del fútbol de Inglaterra. La posibilidad representa un nuevo capítulo en el creciente desembarco de figuras del entretenimiento en el deporte británico.

Jackman reveló que existe un diálogo en marcha y dejó claro que su interés por la institución va mucho más allá de una eventual inversión. El vínculo con Norwich nació durante su infancia en Australia, debido a que su madre, Grace, era originaria de esa ciudad. El actor ha contado que, cuando era niño, seguía los partidos de la FA Cup y decidió apoyar al conjunto de los Canaries después de consultar a su familia sobre qué equipo inglés podía respaldar. Con el paso de los años, incluso tuvo la oportunidad de visitar Carrow Road y mantener vigente esa conexión.

Hugh Jackman quiere seguir los pasos de Ryan Reynolds

La posible llegada de Jackman se produciría dentro de una estructura accionaria encabezada por el empresario estadounidense Mark Attanasio, propietario de los Milwaukee Brewers de las Grandes Ligas de béisbol, quien controla la mayoría del capital del Norwich City. Delia Smith y Michael Wynn-Jones conservan también una participación relevante, mientras que el resto de las acciones está distribuido entre otros inversores.

Hasta ahora no se ha establecido qué porcentaje podría adquirir Jackman ni se conocen detalles económicos de una eventual operación, aunque el hecho de que el propio actor haya reconocido las conversaciones confirma que existe interés concreto.

El eventual ingreso de Jackman también se enmarca en una tendencia cada vez más visible en el fútbol inglés. Celebridades como Ryan Reynolds y Rob McElhenney encontraron en Wrexham un proyecto que combinó inversión, entretenimiento y una enorme exposición internacional, mientras que otras figuras como Tom Brady, Ed Sheeran y JJ Watt también se han relacionado con clubes británicos.

Jackman, además, mantiene una estrecha amistad con Reynolds y llegó a pronosticar que tanto Norwich como Wrexham conseguirán el ascenso esta temporada. Así, una eventual participación en el club no solo tendría un componente empresarial, sino también un fuerte significado personal para el actor.

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Ryan Reynolds y Hugh Jackman -

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