Charles Leclerc sufre fuerte accidente en el GP de Monza

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 vivió un momento de tensión apenas en las primeras vueltas, luego de que Charles Leclerc sufriera un fuerte accidente al volante de su Ferrari en el circuito de Monza. El piloto monegasco, que había partido desde la tercera posición, perdió el control de su monoplaza durante la tercera vuelta y terminó impactando contra las barreras de protección en la curva Parabólica, una de las zonas más exigentes del trazado italiano.
El incidente provocó la aparición inmediata de la bandera roja y obligó a detener la carrera para permitir que los comisarios revisaran y repararan los daños ocasionados en las protecciones. De acuerdo con algunos reportes, el Ferrari de Leclerc habría llegado al sector del accidente a una velocidad cercana a los 230 kilómetros por hora, lo que explica la magnitud del impacto. A pesar de la violencia de la colisión, el piloto pudo abandonar el vehículo por sus propios medios.
Leclerc no pudo contener las lágrimas
Uno de los momentos más llamativos ocurrió después del accidente, cuando Leclerc permaneció sobre el césped visiblemente afectado y rompió en llanto. Las imágenes reflejaron la frustración del piloto, especialmente porque competía en casa para Ferrari ante una afición que esperaba verlo luchar por las primeras posiciones. Sin embargo, en una primera evaluación no se reportaron lesiones de consideración para el monegasco.
La carrera quedó temporalmente suspendida mientras se trabajaba en las barreras dañadas. En el momento de la interrupción, George Russell, de Mercedes, ocupaba el primer lugar, seguido por Pierre Gasly, quien había iniciado desde la pole position. Max Verstappen marchaba tercero y Franco Colapinto se encontraba cuarto, en una competencia que quedó marcada desde muy temprano por el inesperado abandono de Leclerc y la incertidumbre sobre cómo se reanudaría la acción en Monza.