Ejercicios para bajar rápidamente de peso - Emisoras Unidas

No hay excusa par hacer ejercicio. Pensamos que se necesita 30 minutos de lectura y dos horas de ejercicio para realmente hacer las cosas bien, pero en una época en la que muchas de las cosas que antes tomaban horas ahora sólo toman un par de minutos. A continuación te detallamos unos ejercicios que te ayudarán a bajar rápidamente de peso, pero si realmente sigues las instrucciones correctas para realizarlo.

Método Tabata

El método o entrenamiento Tabata fue inventando por Uzimi Tabata, doctor e investigador en el Instituto Nacional de Deporte en Japón. Es un entrenamiento intenso, con intervalos y de corta duración. Para aplicar esta modalidad de entrenamiento, debemos escoger un ejercicio y realizar durante 20 segundos, la mayor cantidad de repeticiones posibles, a continuación debemos respetar un descanso de 10 segundos exactos y continuar 7 series más.

Consiste en realizar 8 series de 20 segundos cada una, con el mayor número de repeticiones en este tiempo, con 10 segundos de descanso entre ellas.

Así, en sólo 4 minutos logramos un entrenamiento intenso, corto y que produce verdaderos resultados.

Flexiones

Flexiones, lagartijas o planchas. Llámalas como quieras, pero hacer 20 segundos de este ejercicio al máximo puede ser un verdadero tormento, no dudes en parar si te sientes mareado o si tus brazos no pueden más, pero si no es así, lleva tu cuerpo al máximo y pronto te darás cuántas repeticiones puedes incrementar con cada semana de avance.

Burpees

Si hacer burpees es algo que aún no dominas, intenta no hacer la flexión completa o simplemente sustituye con otro ejercicio, pero si ya tienes buena condición física, este es el ejercicio perfecto para entrenar con todas tus fuerzas. El trabajo intenso en todo el cuerpo te agotará, pero si tu mente es fuerte y sabe que no son más que un par de minutos, podrás lograrlo.

Escaladores

El ejercicio del escalador es realmente bueno para las piernas, pero si sabes que escalar una montaña es difícil, no sobreestimarás este ejercicio, pues antes de lo que esperas comienzas a sentir el efecto que tiene en tus piernas. Recuerda estirarte unos minutos antes de comenzar las rutinas, pues estos ejercicios son los que pueden provocar calambres.

En total tendrías que repetir estos cuatro ejercicios, cumpliendo ocho series, para lograr el ejercicio Tabata, sin embargo, algunos expertos lo han llevado tan lejos como para practicarlo por 16 minutos y junto a una buena alimentación y bastante seguridad, tener la mejor rutina en el menor tiempo posible.

Squats

Los squats son el mejor aliado para quien desee tener unas piernas fuertes y unos glúteos firmes, ya que este complejo ejercicio básico hace trabajar todos los músculos del tren inferior del cuerpo. La atención se centra en los muslos, los glúteos, el extensor dorsal y las pantorrillas.

Hacer squats significa alcanzar la posición de ponerse en cuclillas como si fueras a sentarte. De forma resumida esto es todo lo que debes saber sobre las squats: te sientas y te levantas una y otra vez, varias veces. Comienzas erguido, con los pies separados a la anchura de los hombros. Entonces te mueves hasta una posición acuclillada mientras mantienes la parte superior del cuerpo recta, mirando hacia adelante, manteniendo el peso en los talones y sin llevar las rodillas más allá de los dedos de los pies. Por lo tanto, el centro de gravedad cambia de delante hacia atrás. Puede que algunos recuerden las squats como las flexiones de rodillas que realizaban como calentamiento en las clases de educación física. Sin embargo, son mucho más que un ejercicio de calentamiento.